Kosovo - Turcia, în barajul pentru CM 2026.  Rezultatele de joi seara. România,  amical cu Slovacia
Data publicării: 08:25 27 Mar 2026

Kosovo - Turcia, în barajul pentru CM 2026.  Rezultatele de joi seara. România,  amical cu Slovacia
Autor: Crişan Andreescu

fotbal

Reprezentativa Turciei, care a învins România cu 1-0, va întâlni Kosovo, în deplasare, în finala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026.

Kosovo a reușit o victorie neașteptată la Bratislava, 4-3 cu Slovacia, echipă pe care România o va înfrunta în deplasare, pe 31 martie, într-un meci amical.

Martin Valjent (6) a deschis scorul pentru slovaci, dar kosovarii au egalat prin Veldin Hodza (21). La pauză, Slovacia avea avantaj, grație golului înscris de Lukas Haraslin (45). Kosovo a egalat imediat după pauză, prin Fisnik Asllani (47), iar apoi a mai punctat de două ori, prin Florent Muslija (60) și Kreshnik Hajrizi (72). Ultimul gol a fost înscris de David Strelec (90+4), prea târziu pentru slovaci.

Italia va înfrunta Bosnia-Herțegovina în finala unuia dintre baraje. Squadra Azzurra a trecut de Irlanda de Nord cu 2-0, prin golurile marcate de Sandro Tonali (56) și Moise Kean (80). Bosnia a câștigat în fața Țării Galilor cu 4-2, la loviturile de departajare.

Un alt baraj va opune echipele Suediei și Poloniei. Scandinavii au trecut de Ucraina cu 3-1, la Valencia, grație unui hat-trick al lui Viktor Gyokeres (7, 52, 72 - penalty). Matvii Ponomarenko (90+1) a înscris golul de onoare al ucrainenilor. Polonia a dispus de Albania cu 2-1. Arber Hoxha (42) a deschis scorul pentru albanezi, dar gazdele au reușit să întoarcă scorul în ultima jumătate de oră, prin golurile înscrise de Robert Lewandowski (63) și Piotr Zielinski (73).

Cehia și Danemarca vor juca și ele pentru calificarea la CM 2026.

Danemarca a surclasat Macedonia de Nord cu 4-0, după o repriza secundă de excepție, în care au marcat Mikkel Damsgaard (49), Gustav Isaksen (58, 59) și Christian Noergaard (76).

Cehia a avut nevoie de penalty-uri pentru a trece de Irlanda cu 4-3. Irlandezii au condus cu 2-0 în timpul regulamentar, prin golul lui Troy Parrott (19 - penalty) și autogolul portarului Matej Kovar (23). Cehii au reușit să revină și să egaleze, prin golurile înscrie de Patrik Schick (27 - penalty) și Ladislav Krejci (86), și să trimită jocul în prelungiri. Portarul Matej Kovar a reușit să apere șuturile lui Finn Azaz și Alan Browne, la loviturile de departajare.

Rezultatele de joi seara:


UEFA Play-off A


Semifinale

Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina 1-1, după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare
Au marcat: Daniel James 52, respectiv Edin Dzeko 87.
Au executat în ordine loviturile de departajare: Ermedin Demirovic 0-0 (ratare - a apărat Karl Darlow), Harry Wilson 1-0 (gol), Haris Tabakovic 1-1 (gol), Mark Harris 2-1 (gol), Ivan Basic 2-2 (gol), Brennan Johnson 2-2 (ratare - peste poartă), Amir Hadziahmetovic 2-3 (gol), Neco Williams 2-3 (ratare - a apărat Nikola Vasilj), Kerim Alajbegovic 2-4 (gol).

Italia - Irlanda de Nord 2-0
Au marcat: Sandro Tonali 56, Moise Kean 80.

FINALA (31 martie)
Bosnia-Herțegovina - Italia

UEFA Play-off B


Semifinale


Ucraina - Suedia 1-3
Au marcat: Matvii Ponomarenko 90+1, respectiv Viktor Gyokeres 7, 52, 72 - penalty.

Polonia - Albania 2-1
Au marcat: Robert Lewandowski 63, Piotr Zielinski 73, respectiv Arber Hoxha 42.

FINALA (31 martie)
Suedia - Polonia

UEFA Play-off C


Semifinale

Slovacia - Kosovo 3-4
Au marcat: Martin Valjent 6, Lukas Haraslin 45, David Strelec 90+4, respectiv Veldin Hodza 21, Fisnik Asllani 47, Florent Muslija 60, Kreshnik Hajrizi 72.

Turcia - România 1-0
A marcat: Ferdi Kadioglu 53.

FINALA (31 martie)
Kosovo - Turcia

UEFA Play-off D


Semifinale


Cehia - Irlanda 2-2, după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare
Au marcat: Patrik Schick 27 - penalty, Ladislav Krejci 86, respectiv Troy Parrott 19 - penalty, Matej Kovar (autogol) 23.
Au executat în ordine loviturile de departajare: 0-1 Troy Parrott (gol), Ladislav Krejci 1-1 (gol), Adam Idah 1-2 (gol), Tomas Soucek 2-2 (gol), Robbie Brady 2-3 (gol), Mojmir Chytil 2-3 (ratare - a apărat Caoimhin Kelleher), Finn Azaz 2-3 (ratare - a apărat Matej Kovar), Patrik Schick 3-3 (gol), Alan Browne 3-3 (ratare - a apărat Matej Kovar), Jan Kliment 4-3 (gol).

Danemarca - Macedonia de Nord 4-0
Au marcat: Mikkel Damsgaard 49, Gustav Isaksen 58, 59, Christian Noergaard 76.

FINALA (31 martie)
Cehia - Danemarca (Agerpres)

