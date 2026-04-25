Cum arată clasamentul după derby-ul CFR Cluj - ”U” Cluj

Unicul gol al meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost înscris de Andrei Cordea, în minutul 70, din penalty, după un henţ comis de fundaşul croat Dino Mikanovic la şutul lui Mario Camora.

Gazdele au mai avut ocazii notabile de gol prin Adrian Păun, în minutul 45+2, cu un şut din marginea careului, puţin alături de poartă, dar şi prin Andrei Cordea, în minutul 82, însă portarul Edvinas Gertmonas a respins şutul său.

”U” Cluj aproape să egaleze pe finalul meciului contra CFR Cluj

U a trimis primul său şut pe poartă în min. 88, prin Andrej Fabry. De asemenea, Dan Nistor a fost aproape de egalare, cu un voleu din marginea careului, puţin pe lângă poartă, în minutul 90.

În minutul 10, jocul a fost întrerupt pentru circa un minut din cauza torţelor aruncare pe teren de fanii oaspeţilor.

Mario Camora a bifat meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România. El este fotbalistul din istoria vişiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR în întrecerea de elită a României.

CFR are două victorii şi un egal în ultimele trei etape. U a pierdut ultimele două meciuri de campionat, ambele în deplasare.

În meciurile directe din sezonul regulat, în tur a fost egal, 2-2, pe Cluj Arena, iar CFR s-a impus cu 3-2 în retur.

Clasamentul după CFR Cluj - ”U” Cluj

PLAY-OFF

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Cluj 6 4 0 2 10-5 39 puncte

2 Universitatea Craiova 5 3 0 2 4-5 39

3 CFR Cluj 6 3 1 2 5-5 37*

4 Rapid Bucureşti 5 1 1 3 4-6 32

5 FC Dinamo Bucureşti 5 1 2 2 6-7 31

6 FC Argeş 5 1 2 2 2-3 30

PLAY-OUT

1 FCSB 6 4 1 1 13-6 36 puncte

2 UTA Arad 5 3 0 2 11-6 31*

3 FC Botoşani 6 3 1 2 11-13 31

4 Oţelul Galaţi 6 2 1 3 7-10 28*

5 FK Csikszereda 6 3 2 1 8-7 27

6 Farul Constanţa 5 1 1 3 5-6 23*

7 Petrolul Ploieşti 6 2 1 3 6-8 23

8 FC Hermannstadt 6 2 2 2 7-6 20*

9 Unirea Slobozia 5 2 0 3 8-9 19*

10 Metaloglobus 5 1 1 3 4-9 10

* Echipe care au beneficiat de rotunjire.