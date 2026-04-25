Vremea se strică. Se răcește semnificativ. Toata țara este sub Cod Galben și Cod Portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile pentru duminică:

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea

În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și în zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 18:00 – 26 aprilie, ora 20:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: local în județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași

În intervalul menționat, local în județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 21:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m

În Carpații Orientali, Meridionali și în Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h.

După alertele de vânt, se răcește dramatic

După vântul care mătură duminică toată țara, se răcește semnificativ și, de la temperaturi de 25 de grave, com ajunge rapid la temperaturi maxime la jumătate!

Vremea luni

În țară

Vremea se va răci în toată țara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe arii restrânse în estul și sud-estul teritoriului, cu viteze la rafală de 40...45 km/h, dar și pe crestele montane, în special cele ale Carpaților Orientali și Meridionali unde vor fi rafale de 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 9 grade. Noaptea se va forma brumă local în nord și în centru, dar pe suprafețe restrânse și în zonele depresionare și subcarpatice din restul teritoriului.

În București

Vremea se va răci accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16...18 grade și cea minimă de 5...7 grade.

Vremea marți

În țară

Valorile termice se vor apropia de normele perioadei în majoritatea regiunilor, exceptând nordul și nord-estul teritoriului, unde se vor menține sub mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales în a doua parte a intervalului, când pe areale restrânse, cu probabilitate mai mare în sud-vestul, sudul și sud-estul țării, vor fi ploi slabe, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și trecător în sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade.

În București

Valorile termice, în creștere față de ziua precedentă, vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii aprilie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Vremea miercuri

În țară

Valorile termice vor fi în scădere în toată țara, astfel încât se vor situa sub normele climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales în sudul și în estul teritoriului, unde local va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte. Ploi slabe vor fi posibile, izolat, și în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile vestice și sudice, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 9 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade.

În București

Vremea se va răci, astfel încât valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 15 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.