DCNews Stiri Zile libere de Rusalii 2026. Minivacanță pentru români
Data publicării: 16:41 25 Apr 2026

Zile libere de Rusalii 2026. Minivacanță pentru români
Autor: Andrei Itu

cwechinox-2-sept Sursă foto: imagine proprie

O nouă minivacanță vor avea românii, la începutul verii, cu ocazia marii sărbători a Rusaliilor 2026.

De trei zile libere consecutive vor beneficia românii la începutul verii, mai exact cu ocazia sărbătorii Rusaliilor. De asemenea, elevii se vor bucura de un weekend prelungit, conform calendarului zilelor libere legale. 

Ce semnifică sărbătoarea Rusaliilor

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea Rusaliilor este unul din cele 12 praznice împărătești. Rusaliile sunt cunoscute și sub denumirea de „Cincizecimea”, „Pogorârea Sfântului Duh” asupra ucenicilor și apostolilor Mântuitorului Iisus Hristos, marcându-se întemeierea Bisericii creștine. După acest moment, Sfinții Apostoli au mers în toată lumea la propovăduit.

"Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună la un loc. Şi fără de veste s-a făcut în cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau. Şi limbi ca de foc li s-au arătat, împărţite, şi au şezut pe fiecare din ei. Şi s-au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi". (Fapte, 2, 1 -4)

Când vor fi Rusaliile în 2026, zilelele libere

Rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Sfintele Paști. În 2026, prima zi va fi marcată duminică, 31 mai, iar cea de-a doua luni, 1 iunie.

Ambele zile sunt considerate libere legale, conform Codului Muncii, dar doar cea de-a doua, fiind în cursul săptămânii, asigură o zi liberă pentru majoritatea angajaților, excepție făcând domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă.

Angajații din domenii esențiale, respectiv sănătate, transporturi, ordine publică, comerț ori servicii de urgență, pot fi programați la lucru, ținându-se cont de specificul activității. În astfel de cazuri, legislația muncii spune să se acorde timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile ori, dacă acest lucru nu se poate realiza, să se platească un por salarial.

Zi liberă de Rusalii pentru elevi

Data de 1 iunie, Ziua Copilului, este zi nelucrătoare în sistemul de învățământ. Prin urmare, elevii și profesorii nu merg la cursuri. 

Elevii vor avea zi liberă și pe data de 5 iunie, de Ziua Învățătorului, celebrată anual pe 5 iunie. În România este marcată ca fiind zi liberă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar, începând cu 2024, când a fost inclusă în Contractul Colectiv de Muncă (CCM) unic la nivel de sector de activitate, respectiv Învățământ Preuniversitar.

