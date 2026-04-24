Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv

Şapte persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc şi mare risc într-un dosar instrumentat de DIICOT Ploieşti şi BCCO Ploieşti.

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în perioada aprilie 2025 - aprilie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut, intermediat şi comercializat direct diferite cantităţi de substanţe interzise.

"Actele de urmărire penală au reliefat că un bărbat, de 25 de ani, ar fi procurat, inclusiv de la un bărbat, de 23 de ani, cercetat în aceeaşi cauză, diferite cantităţi de canabis, pe care le-ar fi comercializat, în municipiul Ploieşti, cu sume cuprinse între 50 şi 60 de lei pentru un gram. Totodată, acesta ar fi intermediat, pentru bărbatul de 23 de ani, vânzarea, în judeţul Ilfov, a unor cantităţi de droguri de risc (canabis)", spun anchetatorii.

Prins în flagrant

La data de 22 aprilie, bărbatul de 23 de ani a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat, pentru 3.000 de lei, 25 de grame de canabis, 4 grame de cocaină şi un comprimat ecstasy.

"Cercetările au stabilit că o parte din cantitatea de drog de mare risc deţinută de către acesta, ar fi fost procurată anterior de la un bărbat, de 27 de ani, cercetat în cauză, acesta fiindu-i o sursă constantă de aprovizionare şi cu alte substanţe interzise", arată sursa citată.

În acest caz au fost efectuate percheziţii în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate diverse recipiente şi pungi conţinând aproximativ un kilogram de canabis, o cantitate de cocaină, aproximativ 200 de grame de ciuperci halucinogene, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, grindere, cântare de precizie, precum şi alte mijloace de probă.

Arestare preventivă

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Ploieşti, iar faţă de alte 4 persoane (trei bărbaţi şi o femeie, cu vârstele cuprinse între 19 şi 58 de ani) a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a bărbaţilor, de 23 şi 25 de ani, pentru 30 de zile, urmând să se pronunţe cu privire la propunerea de arestare preventivă formulată cu privire la bărbatul de 27 de ani.

Acţiunile au fost realizate cu sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, conform Agerpres.

