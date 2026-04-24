DCNews Stiri Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Data publicării: 15:31 24 Apr 2026

Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Autor: Tiberiu Vasile

Rol ilustrativ droguri Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Șapte persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri în Prahova, două fiind arestate preventiv într-un dosar DIICOT.

Şapte persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc şi mare risc într-un dosar instrumentat de DIICOT Ploieşti şi BCCO Ploieşti.

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în perioada aprilie 2025 - aprilie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut, intermediat şi comercializat direct diferite cantităţi de substanţe interzise.

"Actele de urmărire penală au reliefat că un bărbat, de 25 de ani, ar fi procurat, inclusiv de la un bărbat, de 23 de ani, cercetat în aceeaşi cauză, diferite cantităţi de canabis, pe care le-ar fi comercializat, în municipiul Ploieşti, cu sume cuprinse între 50 şi 60 de lei pentru un gram. Totodată, acesta ar fi intermediat, pentru bărbatul de 23 de ani, vânzarea, în judeţul Ilfov, a unor cantităţi de droguri de risc (canabis)", spun anchetatorii.

Prins în flagrant

La data de 22 aprilie, bărbatul de 23 de ani a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat, pentru 3.000 de lei, 25 de grame de canabis, 4 grame de cocaină şi un comprimat ecstasy.

"Cercetările au stabilit că o parte din cantitatea de drog de mare risc deţinută de către acesta, ar fi fost procurată anterior de la un bărbat, de 27 de ani, cercetat în cauză, acesta fiindu-i o sursă constantă de aprovizionare şi cu alte substanţe interzise", arată sursa citată.

În acest caz au fost efectuate percheziţii în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate diverse recipiente şi pungi conţinând aproximativ un kilogram de canabis, o cantitate de cocaină, aproximativ 200 de grame de ciuperci halucinogene, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, grindere, cântare de precizie, precum şi alte mijloace de probă.

Arestare preventivă

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Ploieşti, iar faţă de alte 4 persoane (trei bărbaţi şi o femeie, cu vârstele cuprinse între 19 şi 58 de ani) a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a bărbaţilor, de 23 şi 25 de ani, pentru 30 de zile, urmând să se pronunţe cu privire la propunerea de arestare preventivă formulată cu privire la bărbatul de 27 de ani.

Acţiunile au fost realizate cu sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Trafic de droguri în Târgoviște: Percheziții de amploare în Dâmbovița și mai mulți suspecți vizați
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Publicat acum 32 minute
Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Publicat acum 37 minute
Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Publicat acum 39 minute
Uranus în Gemeni, 2026-2033. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 44 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 59 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 5 ore si 39 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
Publicat acum 6 ore si 37 minute
UPDATE/ Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap. Acesta va fi externat
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
