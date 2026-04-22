Trafic de droguri în Târgoviște: Percheziții de amploare în Dâmbovița și mai mulți suspecți vizați

Poliţiştii au efectuat 19 percheziţii la traficanţi de droguri, substanţele interzise fiind vândute în Târgovişte şi în localităţile limitrofe cu 20-25 de lei pliculeţul, informează, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

"Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a cinci persoane (patru bărbaţi şi o femeie), cu vârste între 21 şi 46 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina unei persoane, de 23 de ani, s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni, fără drept, cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Persoanele ar fi procurat, deţinut şi vândut droguri de mare risc

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada aprilie 2025 - aprilie 2026, la diferite intervale de timp, persoanele ar fi procurat, deţinut şi vândut droguri de mare risc, respectiv substanţă psihoactivă, către consumatori din municipiul Târgovişte, dar şi din localităţile limitrofe.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate diferite cantităţi de substanţe interzise comercializate de către cei în cauză. Cele 19 percheziţii au fost efectuate marţi în municipiul Târgovişte şi comunele Lucieni, Ulmi, Vişina şi Şotânga.

"Au fost descoperite şi ridicate peste 400 de grame de substanţă vegetală, o parte din cantitate fiind porţionată în 79 de doze pregătite pentru vânzare, mai multe recipiente conţinând substanţe sub formă lichidă, 15 grindere cu urme de materie vegetală, 3 cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dâmboviţa au dispus reţinerea celor cinci persoane.

Miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dâmboviţa cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, al specialiştilor criminalişti şi al unui cuplu chino-tehnic din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Mircea cel Bătrân" Dâmboviţa şi Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, conform Agerpres.

