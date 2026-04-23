DCNews Stiri Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului a fost publicată în Monitorul Oficial
Data publicării: 20:18 23 Apr 2026

Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului a fost publicată în Monitorul Oficial
Autor: Elena Aurel

femeie-abuz_38008800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat joi actul normativ.

"Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice. De aceea, şi ca un act de recunoaştere a unei realităţi dureroase pe care avem obligaţia să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

Legea promulgată descrie femicidul ca fiind uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei, survenită ca urmare a lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte ori a altor infracţiuni intenţionate urmate de moartea victimei, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o altă persoană.

Femicidul intim este uciderea cu intenţie a unei femei sau săvârşirea unei infracţiuni intenţionate urmate de moartea femeii, comisă de un membru de familie, care include, dar fără a se limita la aceasta, uciderea motivată de convingerea că agresorul poate exercita control şi dominaţie asupra unei femei ori dacă are ca scop împiedicarea sau reprimarea exercitării drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale acesteia, precum şi dacă este săvârşită în numele culturii, obiceiurilor, religiei, tradiţiei sau aşa-numitei "onoare" sau cu scopul de a păstra sau de a restabili caracteristicile reputaţionale ale unei persoane, ale unei familii, ale unei comunităţi sau ale unui alt grup similar.

Femicidul indirect implică moartea unei femei ca urmare a mutilării genitale feminine sau a unor acte similare, precum şi sinuciderea unei femei ca urmare a violenţei între parteneri sau într-un context familial. Termenul "femei" include şi fetele sub 18 ani.

VEZI ȘI: Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului. Ce prevede

Cum este pedepsit femicidul

Pedeapsa pentru femicid este închisoarea de la 6 la 12 ani.

Dacă faptele sunt săvârşite asupra unei persoane ca forme de exercitare a controlului sau dominaţiei ca urmare a faptului că acesta se află ori s-a aflat într-o relaţie de căsătorie cu victima sau într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, indiferent de durata acesteia sau de împrejurarea că făptuitorul a locuit sau nu cu victima, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

Dacă faptele prevăzute sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, potrivit Agerpres. 

