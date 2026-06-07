O dronă rusească a lovit un rezervor de combustibil de la Cernobîl, acuză oficialii ucraineni

Autoritățile de la Kiev susțin că nivelul radiațiilor din zonă nu a fost afectat, iar incendiul izbucnit în urma atacului a fost stins rapid, conform Agerpres care citează Reuters.

În declarații separate, Statul Major General al Ucrainei și Agenția atomică națională au precizat că obiectivul lovit a fost parțial distrus. Totuși, oficialii au precizat că în momentul impactului nu se afla combustibil nuclear uzat depozitat în acea facilitate, ceea ce a redus astfel riscul unei contaminări radioactive.

Incendiul a fost stins, nu există victime

Potrivit acelorași surse, incendiul declanșat în urma atacului a fost lichidat de echipele de intervenție, iar autoritățile nu au raportat victime. Monitorizările efectuate ulterior au indicat că nivelurile de radiații rămân în limite normale în zona afectată.

Rusia nu a transmis, deocamdată, nicio reacție oficială privind presupusul atac asupra instalației aflate la aproximativ 15 kilometri de centrala de la Cernobîl, locul celui mai grav accident nuclear din istorie, produs în 1986.

În schimb, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a condamnat incidentul și a afirmat pe platforma X că „nu este prima dată când forțele ruse pun în pericol instalațiile nucleare ucrainene”. A adăugat că „șantajul nuclear al Rusiei și amenințările la adresa siguranței nucleare sunt sistemice, deliberate și inacceptabile”.

Incidentul survine pe fondul schimburilor repetate de acuzații între Kiev și Moscova privind siguranța obiectivelor nucleare din Ucraina. Cele două părți s-au acuzat reciproc în mod constant și în legătură cu atacurile din zona centralei de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată sub control rusesc.