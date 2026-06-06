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DCNews Stiri DIICOT a reținut un ucrainean și un român după ce au introdus în România canabis şi cocaină

DIICOT a reținut un ucrainean și un român după ce au introdus în România canabis şi cocaină

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 06 Iun 2026
Rol ilustrativ droguri Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash
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DIICOT a reținut un cetățean ucrainean și unul român, acuzați că au introdus în România canabis și cocaină, în cadrul unei anchete privind traficul de droguri de mare risc.

Un cetăţean ucrainean de 57 ani şi un cetăţean român de 23 de ani au fost reţinuţi, după ce ar fi introdus în ţară, pe la Nădlac, 26 kilograme de canabis şi patru kilograme de cocaină, informează sâmbătă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Aceştia sunt acuzaţi de trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc.

Potrivit procurorilor DIICOT, joi, inculpaţii au introdus în ţară drogurile prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, ascunse sub o podea falsă a unui autoturism.

Inculpatul a fost prins în flagrant, pe Autostrada A1, în timp ce transporta substanţele interzise

"Ulterior, pe teritoriul României, inculpatul în vârstă de 57 de ani a fost prins în flagrant, pe Autostrada A1, în timp ce transporta substanţele interzise destinate comercializării", se arată într-un comunicat al DIICOT.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii Poliţiei Autostrăzi şi ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Droguri în România: ucrainean și român reținuți de DIICOT

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