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DCNews Stiri Medic american vindecat de Ebola în spitalul din Berlin. Mesajul transmis la externarea sa

Medic american vindecat de Ebola în spitalul din Berlin. Mesajul transmis la externarea sa

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iun 2026
spital medici Sursa foto: Freepik
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După o spitalizare de două săptămâni, medicul american care era tratat pentru Ebola în spitalul Charité din Berlin a fost externat sâmbătă.

După ce a fost internat în spital, timp de două săptămâni, medicul american care era tratat pentru Ebola în spitalul Charité din Berlin a fost externat sâmbătă, transmite DPA.

Spitalul a afirmat că doctorul are o stare bună de sănătate după ce s-a infectat cu Ebola pe când se afla în Republica Democrată Congo. A fost testat negativ la virus începând cu data de 30 mai 2026, prin urmare autorităţile sanitare au ridicat ordinul de izolare la prânz, în conformitate cu recomandările internaţionale în domeniu.

Medic internat la Charité după depistarea tulpinii rare Bundibugyo de Ebola; Familia, plasată în carantină la Berlin

Medicul a fost internat la spitalul Charité pe 20 mai după ce, în urma unui test PCR, a fost depistat cu tulpina rară Bundibugyo, care se află la baza epidemiei de Ebola în desfăşurare în Africa Centrală.

Soţia şi cei patru copii ai cuplului au sosit de asemenea în Berlin la scurt timp. Aceştia au fost consideraţi persoane de contact de risc înalt, însă nu au prezentat simptome şi au fost plasaţi în carantină într-o parte diferită a spitalului.

Pacientul a mulţumit echipei de la clinica Charité pentru felul cum a fost îngrijit.

Mesajul medicului după externarea din spital

Am primit asistenţă de cea mai bună calitate, inclusiv terapii experimentale care sunt în prezent luate în calcul pentru tratamentul acestei tulpini a virusului, a spus el, conform unui comunicat al clinicii Charité. Cuvintele nu pot descrie cu adevărat recunoştinţa pe care o simt (...). Inimile noastre sunt alături de cei din Congo, care nu au şansa să primească asistenţa incredibilă de care am avut eu parte.

Iniţial, bărbatul a avut o încărcătură virală ridicată, era slăbit şi prezenta simptome tipice de infectare cu Ebola.

După o combinaţie de terapie antivirală şi măsuri medicale asociate, simptomele s-au îmbunătăţit semnificativ în prima săptămână de spitalizare. Starea lui s-a îmbunătăţit constant. Rezultatele analizelor de laborator au revenit la normal.

Sâmbătă, OMS a anunţat că aproximativ 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fotratament ebolast confirmate până în prezent în Africa Centrală, notează Agerpres.

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