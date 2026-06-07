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DCNews Stiri Info utile Zilele Județului Dâmbovița – Parada Moto. Concert spectaculos în Parcul Chindia

Zilele Județului Dâmbovița – Parada Moto. Concert spectaculos în Parcul Chindia

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 07 Iun 2026
Motociclist
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Zilele Județului Dâmbovița a cusrins o serie de evenimente, pe parcursul celor patru zile din această săptămână.

Parada Moto, care a pornit din Poligonul de la Ulmi, a fost despre oameni care trăiesc pentru sunetul motoarelor. Peste 200 de motociclete din toată țara s-au aliniat la start, creând un moment impresionant pentru toți cei prezenți.

A fost mai mult decât un eveniment - a fost o demonstrație de unitate și respect pentru această pasiune care îi aduce împreună.

Concert spectaculos în Parcul Chindia

Primul concert prin care sărbătorim județul Dâmbovița a fost de neuitat. Pe scena din Parcul Chindia au urcat Șatra BENZ, Antonia și Florin Ristei.

Seara a fost deschisă de Șatra BENZ, apoi Antonia a cucerit publicul cu o prezență scenică de excepție, iar Florin Ristei a încheiat cu cele mai îndrăgite hituri.

Mâine seară ne revedem tot aici, în Parcul Chindia, la următorul concert și la spectacolul de artificii și lasere, a prfecizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Zilele Județului Dâmbovița – Parada Moto. Concert spectaculos în Parcul Chindia

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