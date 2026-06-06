După ”pisicile din Cluj”, apar și ”ninja”, în Brooklyn. Cine ar fi bărbații țestoase ninja care intră în canalizări noaptea și caută "comori" (VIDEO)

După episodul „pisicile din Cluj”, în care două tinere au fost surprinse comportându-se ca niște feline și au stârnit valuri de reacții online, pare că internetul modelează mințile și peste ocean la un nou „capitol” de bizar.

De această dată, în Brooklyn, în centrul atenției sunt mai mulți bărbați suprinși în timp ce intrau și ieșeau din sistemul de canalizare al orașului, într-o acțiune care a atras rapid eticheta de „vânători de comori” urbani.

Vânători de comori din canale inspirați de "Țestoasele Ninja"

Scenele, filmate în timpul nopții, arată grupuri de persoane coborând prin guri de canal și reapărând câteva ore mai târziu, într-un mod care a alimentat speculații și comparații cu o adevărată „intruziune subterană”.

Potrivit poliției, aceștia ar fi exploratori urbani, inspirați de celebrul show "Țestoasele Ninja", care caută obiecte de valoare în rețeaua de canalizare. Autoritățile au verificat zona și au transmis că nu există niciun pericol pentru populație, însă situația rămâne una cel puțin neobișnuită.

Imaginile au stârnit numeroase speculații și comparații cu celebrele personaje din cultura pop, însă explicația ar putea fi mult mai puțin spectaculoasă. Martorii spun că grupurile păreau să participe la expediții de explorare urbană, o activitate care atrage pasionați interesați să descopere zone ascunse ale marilor orașe.

Unul dintre cei care au asistat la o astfel de scenă este Aki Jakupovic, proprietarul unui atelier auto din cartierul Astoria, Queens. Acesta lucra în timpul nopții când a observat trei bărbați îmbrăcați în salopete apropiindu-se de o gură de canalizare aflată în apropierea service-ului său.

„Ne-am uitat unii la alții. Apoi, ei s-au purtat ca și când eu nici nu aș fi fost acolo”, a povestit Jakupovic pentru Washington Post.

Potrivit acestuia, unul dintre bărbați a ridicat capacul greu al canalului, în timp ce un automobil aflat în apropiere părea să le ofere sprijin, iluminând zona cu farurile. La scurt timp, cei trei au dispărut în subteran.

„Tipii ăștia arătau ca Țestoasele Ninja”, a spus Jakupovic, care a închis porțile garajului unde lucra, în timp ce un alt angajat a alertat poliția. „Foarte ciudat.”

Bărbații ar putea fi cercetați

Specialiștii familiarizați cu fenomenul explorării urbane spun însă că astfel de incursiuni nu sunt făcute la întâmplare și presupun pregătire serioasă. Steve Duncan, fost explorator urban, susține că accesarea în siguranță a rețelelor subterane necesită experiență, documentare și echipamente adecvate.

Imaginile surprinse de CBS News New York arată cel puțin șapte bărbați coborând în subteran printr-un canal de pe McDonald Avenue și Colin Lane, în cartierul Flatbush, în noaptea de joi spre vineri. Aceștia au reapărut în jurul orei 2:00 dimineața, ieșind din același punct.

Reprezentanții Departamentului pentru Protecția Mediului au confirmat că zona a fost verificată pentru a se asigura că nu au fost provocate daune infrastructurii. În funcție de investigație, bărbații ar putea fi acuzați de furt calificat.

Un incident similar a fost raportat în Williamsburg, unde un alt grup de persoane a fost surprins intrând într-un canal de vizitare în jurul orei 1:00 dimineața și ieșind aproximativ două ore și jumătate mai târziu.

Cazurile recente amintesc de un episod din aprilie 2025, când trei persoane au fost reținute și acuzate de furt calificat și distrugere de bunuri în condiții similare.

CITEȘTE ȘI: Două fete din Cluj se cred pisici. Imagini cu puternic impact emoțional. Unde ne oprim? Unde ajungem? / video

VEZI VIDEO AICI: