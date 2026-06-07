Trump s-a enervat și a plecat dintr-un interviu. "Sunteţi ori coruptă, ori idioată" i-a spus el jurnalistei

Preşedintele american Donald Trump a acordat un interviu postului NBC News, filmat vineri şi difuzat duminică. Nemulțumit de întrebările primite, președintele a părăsit platoul improvizat.

”Sunteţi un post părtinitor şi necinstit. Îmi pare rău, ne oprim aici, pentru că m-am săturat! Mulţumesc, drăguţă, distrează-te în continuare!”, i-a spus Donald Trump jurnalistei Kristen Welker, înainte de a se ridica şi a pleca.

Aproape o oră a stat președintele Donald Trump în fața camerelor, pentru emisiunea ”Meet the Press" a postului NBC News, în timpul unei călătorii în statul nordic Wisconsin, unde s-a adresat agricultorilor.

Interviul s-a desfăşurat la o fermă din acest stat agricol, cu un tractor şi căpiţe de fân în fundal, şi s-a axat în mare parte pe războiul împotriva Iranului şi pe încercările de a ajunge la un acord.

"Bate vântul, sau ce se întâmplă?", a întrebat Trump în timp ce ploaia torenţială cădea peste structura metalică unde avea loc interviul, făcând discuţia dificilă. "Auziţi tunetele?" spune el puţin mai târziu, după ce interviul fusese deja întrerupt de mai multe ori. "Ar trebui să ne oprim?", a întrebat Kristen Welker echipa tehnică. "Băieţi, nu! Oamenii vor înţelege, suntem într-o fermă", s-a opus preşedintele.

Interviul devine din ce în ce mai tensionat

Au urmat mai multe întrebări despre Iran, după care Donald Trump i-a reproşat jurnalistei că este "de stânga, progresistă", apoi a acuzat NBC că a difuzat "sondaje false".

Tonul interviului a devenit tot mai tensionat, preşedintele manifestându-şi iritarea faţă de întrebările pe care le-a considerat tendenţioase despre un fond aşa-numit de anti-instrumentalizare (deocamdată suspendat de justiţie), menit să-i despăgubească pe cei care ar fi fost victime ale justiţiei părtinitoare în timpul preşedinţiei predecesorului său democrat Joe Biden.

S-a mers până la jigniri

"Eu ador această idee" a fondului anti-instrumentalizare şi există "oameni ca voi, această presă mincinoasă şi coruptă, aceşti jurnalişti fără scrupule care susţin un idiot ca Biden (...) Au distrus vieţi. Au trimis la închisoare oameni care nu au făcut nimic rău", a spus Trump indignat.

"Nu există nicio dovadă pentru ceea ce spuneţi", i-a replicat jurnalista.

”Sunteţi ori coruptă, ori idioată” a jignit-o el apoi, după care s-a ridicat şi a plecat, în timp ce Kristen Welker încerca să-l mai reţină la interviu.

Totuşi, duminică jurnalista a spus că a discutat între timp din nou cu Trump "despre dificultăţile cauzate de ploaie" şi că acesta a acceptat să-i acorde un alt interviu.