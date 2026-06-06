Cine este Matthew Schlapp, americanul care oferă consultanță Președinției României pentru 125.000 de dolari/lună

Președinția României a semnat un contract cu Eversheds Sutherland (US) LLP, prin care primește consultanță de la mai mulți americani importanți.

Pe lângă Jason Miller, încă două nume americane importante oferă consultanță României:

Matthew Schlapp

este unul dintre cei mai influenți activiști politici și lobbyiști ai Partidului Republican

apropiat de președintele SUA, Donald Trump

din poziția de consultant, primește de la Președinția României, un onorariu de 125.000 de dolari pe lună

Conform unui document consultat de Mediafax, acesta are ca rol fix responsabilitățile din contractul cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP.

În vârstă de 58 de ani, Matthew Schlapp este președintele American Conservative Union (ACU), organizația care coordonează CPAC (Conservative Political Action Conference), cea mai mare conferință anuală a mișcării conservatoare din Statele Unite. El a fost cel care, în 2025, a supravegheat, din partea Partidului Republican, alegerile din România, Polonia și Coreea de Sud.

În 6 mai 2025, după primul tur al alegerilor prezidențiale din România, Matthew Schlapp a venit la București să îl susțină pe liderul AUR, George Simion.

”Prietenul meu George Simion s-a ținut de cuvânt și a obținut un rezultat remarcabil la alegerile din primul tur din România. Sunt onorat să fiu la București pentru a face campanie pentru el și a răspândi mesajul de libertate al CPAC” scria Matthew Schlapp, pe rețelele sociale. Și în august 2024, Simion a participat ca orator la conferința CPAC organizată în Mexic, alături de Matt Schlapp și alte figuri conservatoare americane.

Al treilea consilier: Christopher Putala

Al doilea nume este Christopher Putala este un lobbyist stabilit la Washington. DC și fost consilier principal al lui Joe Biden. El apare, în contract, în calitate de consultant și consilier pe politici publice și de afaceri și primește 50.000 de dolari pe lună. Compania sa de lobby, Putala Strategies, reprezintă o coaliție de firme din Europa de Est și Centrală care doresc să promoveze inițiativa „Coridorului vertical”, un proiect strategic de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) care vizează reducerea dependenței regiunii de gazul rusesc, conform sursei citate. Câștigarea președinției de către Donald Trump nu i-a fost convenabilă, după ce unii clienți aliniați cu Trump au rupt legăturile în favoarea unor firme conectate la MAGA.