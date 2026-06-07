€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Putea Portul Constanța să devină noul Beirut? Analiza experților, după incidentul cu drona marină explodată

Putea Portul Constanța să devină noul Beirut? Analiza experților, după incidentul cu drona marină explodată

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 07 Iun 2026
imagine cu portul beirut Imagine cu dezastrul rămas după exploziile de la Beirut din august 2020. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dezastrul de la Beirut din august 2020 se putea repeta în Portul Constanța? Iată ce spun experții.

Explozia dronei maritime în Portul Constanța readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurilor critice aflate în cea mai mare platformă portuară a României. În centrul dezbaterii se află Oil Terminal, principalul terminal petrolier al țării, unde la momentul incidentului ar fi fost operate două nave încărcate cu produse inflamabile, potrivit primarului Municipiului Constanța, Vergil Chițac, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale.

”Asta a fost intenția – să ajungă la Oil Terminal. Gândiți-vă că acolo erau două nave în operare. Una opera metanol și avea 8.500 de tone, iar cealaltă motorină. Eu cred că intenția este evidentă. Nu trebuie să fim naivi. Intenția a fost să se ajungă la Oil Terminal și să producă dezastrul” a declarat acesta. Citește continuarea AICI.

În timp ce Vergil Chițac susține că Oil Terminal era obiectivul vizat de drona marină, specialiștii din domeniul militar și naval au opinii diferite privind amploarea unui eventual dezastru care s-ar fi putut produce dacă drona "și-ar fi atins ținta".

Generalul Cristian Barbu, despre posibilitatea unui nou dezastru Beirut

Generalul Cristian Barbu, întrebat la Antena 3 CNN ce s-ar fi întâmplat dacă drona marină nu exploda în dana 78, ci exploda fix în Oil Terminal, unde în apropiere mai există și un depozit de azotat de amoniu (Chimpex n.r.), cu o încărcătură mult mai mare decât cea care era în zona portuară a orașului Beirut în timpul exploziilor devastatorare din august 2020 (unde ~2.750 de tone de azotat de amoniu au devastat orașul), a susținut că, într-un astfel de scenariu, chiar dacă explozia s-ar fi produs la Oil Terminal unda de șoc ar fi putut iniția și explozia azotatului de amoniu.

"Amplificarea exploziei, dacă se limita doar la terminalul de petrol, era o amplificare cam de ordinul 2-3. Explozia, care a fost simțită la peste un kilometru, la aproximativ 200-220 de kg de TNT, cât a avut drona aproximativ, înmulțit cu 2, înseamna o rază cam de 3 kilometri la care se putea aștepta, numai dacă era vorba despre Oil Terminal.

Dar, vorbind despre azotatul de amoniu, acolo lucrurile sunt complicate rău de tot și poate că acest azotat să fie inițiat în explozie și de o undă de șoc mai mare. Adică drona vine în zona Oil Terminal, explodează, și unda de șoc, amplificată de 2-3 ori, poate să genereze descărcarea pe azotatul de amoniu", a declarat generalul Cristian Barbu.

Contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea, de altă părere: Distanța până la depozitul Chimpex este prea mare

Ipoteza generalului Cristian Barbu nu este însă susținută și de contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea.

Potrivit acestuia, dacă nava cu metanol aflată la Oil Terminal era lovită de drona marină, în timp ce opera în terminalul petrolier, cu conductele deschise, ar fi fost un dezastru. Toată zona Oil Terminal ar fi fost afectată, consideră contraamiralul Constantin Ciorobea.

Totuși, acesta a susținut că distanța până la depozitul Chimpex este prea mare pentru ca suflul să inițieze explozia azotatului de amoniu.

Dar, pentru evitarea oricărui risc, soluția ar fi mutarea depozitului la o altă dană, depărtată de dana Oil Terminal, a mai spus contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea.

"E mai greu să muți sistemul de conducte, mai ușor se amenajează un depozit. Este loc suficient în zona de sud a portului și adâncimea potrivită pentru construcția unor noi dane, erau proiectate înainte de 1989. Obiectivele care pot genera explozii, ar trebui să fie îndepărtate de oraș”, a mai explicat contraamiralul Ciorobea.

Exploziile de la Beirut din august 2020

Reamintim că exploziile de la Beirut au avut loc în zona portuară a orașului Beirut, capitala Libanului, pe 4 august 2020. În urma lor cel puțin 204 persoane și-au pierdut viața, iar peste 6.500 au fost rănite.

Peste 300.000 de oameni au rămas fără locuințe în urma exploziilor devastatoare. Dezastrul a fost provocat de detonarea unei cantități foarte mari de azotat de amoniu (aproximativ 2.700 de tone), depozitată necorespunzător într-un hangar al portului.

În depozitul Chimpex din Constanța s-ar afla peste 17 mii de tone de azotat de amoniu, adică de 6 ori mai mult decât cantitatea care a explodat la Beirut.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cristian Barbu
drona
portul constanta
Constantin Ciorobea
azotat de amoniu
beirut
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Trump s-a enervat și a plecat dintr-un interviu. "Sunteţi ori coruptă, ori idioată" i-a spus el jurnalistei
Publicat acum 29 minute
Alertă în gara Sinaia! Locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc
Publicat acum 35 minute
Marea dorință a Prințesei Diana, dezvăluită într-o scrisoare
Publicat acum 36 minute
Bogdan Chirieac amintește o declarație-cheie făcută de Nicușor Dan despre viitorul Executiv. Trece din prima Guvernul Tomac?
Publicat acum 59 minute
Panică în Galați, după ce mai mulți copii au dat peste un șarpe lung de 2 metri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Surse: Cum arată lista scurtă a miniștrilor din cabinetul Eugen Tomac. Numele vehiculate și ironia lui Adrian Năstase
Publicat acum 11 ore si 57 minute
Schimbare în Dubai din cauza lipsei turiştilor străini. Ce se întâmplă în hotelurile de lux
Publicat acum 12 ore si 58 minute
Medic rezident, găsit mort într-o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 13 ore si 47 minute
Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Elevă de 18 ani, drogată și violată de 3 tineri după balul de absolvire în Cluj-Napoca
 
rodica mitu povestea unei victorii mai puternice decat timpul sa ti fie cerul numai lalele galbene Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!

de Anca Murgoci

pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close