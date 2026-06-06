Bilete refuzate, scandal și pietre aruncate în tren: Mai mulți suspecți reținuți de polițiști

Poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Bistriţa-Năsăud au reţinut mai multe persoane implicate într-un scandal în trenul de pe ruta Beclean pe Someş - Sighetu Marmaţiei, care după ce au fost date jos pentru că nu aveau bilete, au început să arunce cu pietre în trenul staţionat în halta Coşbuc.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de IPJ Bistriţa-Năsăud, cercetările vizează infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

"În urma audierilor desfăşurate vineri, doi bărbaţi, de 23 şi 45 de ani, precum şi o femeie de 37 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere", precizează sursa citată.

Anterior, în acelaşi dosar, un tânăr de 23 de ani a fost reţinut, apoi pus sub control judiciar 60 de zile, iar un bărbat de 30 de ani - tot sub control judiciar 60 de zile, sub aceleaşi acuzaţii.

După coborârea din tren, în timpul staţionării, indivizii au aruncat cu pietre în tren

Cercetările au fost demarate după ce conductorul trenului Regio 4112, care circula pe relaţia Beclean pe Someş - Sighetu Marmaţiei, a sesizat pe 13 mai faptul că, în halta de mişcare Coşbuc, mai multe persoane aruncă cu pietre asupra trenului.

"Un grup format din patru bărbaţi, patru femei şi mai mulţi copii ar fi urcat în tren din staţia Salva, intenţionând să călătorească până în localitatea Săcel, judeţul Maramureş. În timpul controlului, aceştia ar fi refuzat să achite contravaloarea biletelor de călătorie, fiind informaţi că trebuie să coboare în staţia Coşbuc. Persoanele în cauză ar fi devenit agresive, adresând injurii şi exercitând acte de violenţă asupra personalului CFR, conductor şi şef de tren", arată IPJ Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii spun că, după coborârea din tren, în timpul staţionării garniturii în staţia Coşbuc, indivizii ar fi continuat să se manifeste agresiv verbal şi ar fi aruncat cu pietre asupra vagoanelor, provocând distrugeri. În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii au identificat persoanele implicate, cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani, care locuiesc fără forme legale în judeţul Maramureş, conform Agerpres.

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