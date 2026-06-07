€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Butelie explodată într-o locuință din Sineşti. Două persoane au ajuns la spital

Butelie explodată într-o locuință din Sineşti. Două persoane au ajuns la spital

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 07 Iun 2026
pompier luptand cu focul; incendiu Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Două persoane au fost rănite și transportate la spital după ce o butelie a explodat într-o locuință din comuna Sinești, județul Iași.

Un bărbat de 51 de ani şi o femeie de 43 de ani au fost răniţi în urma exploziei unei butelii produse, duminică dimineaţa, în locuinţa lor din comuna Sineşti, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Cele două persoane au suferit arsuri de gradul II la nivelul feţei şi al picioarelor şi au fost transportate la spital.

Victimele au fost transportate la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate

"În cursul dimineţii, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost alertat cu privire la producerea unei explozii a unei butelii, neurmată de incendiu, într-o casă de locuit din satul Bocniţa, comuna Sineşti, judeţul Iaşi. (...) În urma exploziei au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de 51 de ani şi o femeie în vârstă de 43 de ani, ambele conştiente şi cooperante. Evaluarea medicală efectuată la faţa locului a evidenţiat arsuri de gradul al II-lea la nivelul feţei, precum şi arsuri la nivelul membrelor inferioare. După acordarea primului ajutor medical, victimele au fost transportate la spital de către echipajele TIM SMURD şi SAJ pentru investigaţii şi tratament de specialitate", au transmis reprezentanţii ISU Iaşi

La caz au intervenit două echipaje SMURD, inclusiv unul de terapie intensivă mobilă, şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Explozie la un bloc din județul Galați: Trei persoane, transportate la spital/ De la ce a pornit deflagrația - UPDATE
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iasi
butelie
explozie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Butelie explodată într-o locuință din Sineşti. Două persoane au ajuns la spital
Publicat acum 44 minute
Schimbare în Dubai din cauza lipsei turiştilor străini. Ce se întâmplă cu hotelurile de lux
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Dorian Popa, gest controversat. A vrut să gonească un copil de lângă scenă, după un gest banal: "Să plece acum!"
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Atac armat în timpul unui festival din Ohio. Cel puțin 12 oameni răniți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Spitalele din România, o realitate a inegalităților. Cătălin Cîrstoiu: "Avem două lumi paralele în medicină" 
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Hagi a remarcat un jucător după prima victorie la revenirea pe banca naționalei: "Trebuie să joace mai mult"
 
rodica mitu povestea unei victorii mai puternice decat timpul sa ti fie cerul numai lalele galbene Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!

de Anca Murgoci

pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close