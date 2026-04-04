Explozie la un bloc din județul Galați: Trei persoane, transportate la spital/ De la ce a pornit deflagrația - UPDATE
Data actualizării: 14:57 04 Apr 2026 | Data publicării: 08:34 04 Apr 2026

Explozie la un bloc din județul Galați: Trei persoane, transportate la spital/ De la ce a pornit deflagrația - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

bloc galati Bloc din Galați. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O explozie a avut loc, sâmbătă dimineață, într-un bloc din orașul Târgu Bujor, județul Galați, trei persoane fiind transportate la spital.

UPDATE: Cum s-a întâmplat explozia din Târgu Bujor

Explozia s-a produs în momentul în care proprietarul locuinței a încercat să schimbe butelia, după ce a constatat lipsa gazului, potrivit reprezentanților IPJ Galați. Trei persoane au fost rănite în urma deflagrației, în timp ce 12 persoane din șase apartamente învecinate au fost evacuate. Totodată, un autoturism aflat în fața imobilului afectat a fost avariat.

„La data de 4 aprilie 2026, ora 05:13, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Bujor au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitate, cu privire la producerea unei explozii într-un bloc de locuințe situat pe strada Eremia Grigorescu, din orașul Târgu Bujor, județul Galați.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit faptul că, în jurul orei 05:00, proprietarul unui apartament ar fi constatat lipsa gazului la o butelie și ar fi încercat înlocuirea acesteia, moment în care s-a produs o explozie ce a generat distrugeri materiale în locuință, fiind afectat și un perete despărțitor dintre încăperi. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri, precum și un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții, care a efectuat verificări tehnice asupra apartamentului afectat și a celor evacuate temporar. 

În urma evaluărilor, s-a stabilit interzicerea accesului în apartamentul în care a avut loc explozia, din cauza unui perete interior cu risc de prăbușire, fiind necesară demolarea acestuia. Structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, astfel că în celelalte apartamente se poate reveni în condiții de siguranță.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată în comunicatul de presă transmis de IPJ Galați.

Știre inițială

O explozie neurmată de incendiu s-a produs sâmbătă dimineaţă, 4 aprilie, la un apartament situat la etajul 4 al unui imobil din oraşul Târgu Bujor, trei persoane ajungând la spital.

Trei persoane, transportate la spital

Potrivit ISU Galaţi, în urma evenimentului au rezultat trei victime, toate conştiente şi cooperante.

Acestea au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la Spitalul Judeţean Galaţi pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate. Nu au fost implicaţi minori.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la faţa locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Locatarii de la două etaje ale blocului, evacuați

Din motive de siguranţă, au fost evacuate persoanele aflate la etajele 3 şi 4 ale imobilului, arată sursa citată.

Cauza probabilă a producerii exploziei a fost o butelie neetanşată corespunzător, notează Agerpres.

explozie galati
raniti
