Ministrul de externe iranian susține că America trebuie să renunțe la cererile "excesive" pentru un acord final cu Teheranul

Iranul a cerut vineri Statelor Unite să renunţe la cerinţele sale "excesive" în negocierile menite să pună capăt războiului, reacţie venită în timp ce preşedintele american Donald Trump anunţa că se pregăteşte să ia "decizia finală" asupra unui proiect de acord cu Teheranul, transmite AFP.

"Convenirea unui acord final depinde de schimbarea atitudinii părţii americane", a afirmat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, într-o discuţie telefonică cu omologul său din Oman, denunţând "cererile excesive, precum şi poziţiile schimbătoare şi contradictorii" ale SUA în aceste negocieri.

În acest timp, preşedintele american Donald Trump a anunţat, într-un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că se pregăteşte să ia "decizia finală" asupra unui posibil acord cu Iranul şi a enunţat principalele dispoziţii ale unei astfel de înţelegeri, respectiv o listă cu angajamente pe care Iranul trebuie să şi le asume.

"Iranul trebuie să accepte că nu va avea niciodată o armă nucleară"

"Voi avea acum o întâlnire în "Situation Room" (camera ultra-securizată de la Casa Albă n.red) pentru a lua o decizie finală", a indicat el în mesaj.

Pentru un acord, "Iranul trebuie să accepte că nu va avea niciodată o armă nucleară", iar "Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă imediat" şi Teheranul trebuie să se angajeze să o demineze complet, menţionează Trump.

De asemenea, a continuat el, uraniul îmbogăţit al Iranului "va fi dezgropat de Statele Unite (...) în strânsă coordonare cu Republica islamică Iran şi cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi DISTRUS".

"Nu va exista niciun schimb de bani deocamdată", a adăugat Trump, referindu-se la fondurile iraniene îngheţate în străinătate în urma sancţiunilor.

"Alte chestiuni, de importanţă mult mai redusă, au fost rezolvate", a asigurat el, conform Agerpres.

