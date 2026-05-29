Sâmbătă, 30 mai, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitata sa, scriitoarea și jurnalista Daniela Zeca-Buzura, vor dialoga despre romanul „Istoria romanțată a unui safari”, reeditat la Polirom anul acesta.

Daniela Zeca-Buzura este o scriitoare și jurnalistă culturală care a reușit să se impună ca model în peisajul cultural românesc. Are o dublă formare academică, absolvind Facultatea de Litere și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București.

Deține două doctorate: unul în filologie (obținut în 2001 sub coordonarea lui Paul Cornea) și unul în științele comunicării (obținut în 2015 sub îndrumarea lui Mihai Coman), fiind în prezent lector universitar la FJSC. Cariera sa în televiziune este marcată de un management cultural consistent, conducând postul TVR Cultural ca director între anii 2004 și 2012. Din 2015 și până în prezent, realizează emisiunea „Mic dejun cu un campion” de pe TVR 2 și TVR Cultural, dedicându-se dialogului profund cu personalități ale culturii.

Pentru excelența în audiovizual, a primit în 2006 distincția „Personalitatea europeană a anului pentru România”.

În plan literar, unde semnează ca Daniela Zeca, autoarea a debutat în 1994 cu volumul de poezie „Orfeea”, urmat de proza „Îngeri pe carosabil” (2000) și eseul de critică „Melonul domnului comisar” (2005).

S-a impus ca romancieră odată cu publicarea celebrei sale trilogii orientale, apărută la Editura Polirom: „Istoria romanțată a unui safari” (2009) – cartea care deschide seria, „Demonii vântului” (2010) și „Omar cel Orb” (2012). Universul cărților sale este completat de fotojurnalul bilingv „Zece zile sub văl / Ten days under the veil” (2011), dar și de importante volume de specialitate dedicate fenomenului media, precum „Jurnalismul de televiziune” (2005), „Totul la vedere. Televiziunea după Big Brother” (2007) și „La taclale cu idolii” (2015).

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!