€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Daniela Zeca-Buzura este invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Daniela Zeca-Buzura este invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

Daniela Zeca-Buzura este invitata săptămânii la „De Ce Citim” VIDEO Daniela Zeca-Buzura este invitata săptămânii la „De Ce Citim”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Scriitoarea și jurnalista Daniela Zeca-Buzura este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 30 mai, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitata sa, scriitoarea și jurnalista Daniela Zeca-Buzura, vor dialoga despre romanul „Istoria romanțată a unui safari”, reeditat la Polirom anul acesta.

Daniela Zeca-Buzura este o scriitoare și jurnalistă culturală care a reușit să se impună ca model în peisajul cultural românesc. Are o dublă formare academică, absolvind Facultatea de Litere și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București.

Deține două doctorate: unul în filologie (obținut în 2001 sub coordonarea lui Paul Cornea) și unul în științele comunicării (obținut în 2015 sub îndrumarea lui Mihai Coman), fiind în prezent lector universitar la FJSC. Cariera sa în televiziune este marcată de un management cultural consistent, conducând postul TVR Cultural ca director între anii 2004 și 2012. Din 2015 și până în prezent, realizează emisiunea „Mic dejun cu un campion” de pe TVR 2 și TVR Cultural, dedicându-se dialogului profund cu personalități ale culturii.

Pentru excelența în audiovizual, a primit în 2006 distincția „Personalitatea europeană a anului pentru România”.

În plan literar, unde semnează ca Daniela Zeca, autoarea a debutat în 1994 cu volumul de poezie „Orfeea”, urmat de proza „Îngeri pe carosabil” (2000) și eseul de critică „Melonul domnului comisar” (2005).
S-a impus ca romancieră odată cu publicarea celebrei sale trilogii orientale, apărută la Editura Polirom: „Istoria romanțată a unui safari” (2009) – cartea care deschide seria, „Demonii vântului” (2010) și „Omar cel Orb” (2012). Universul cărților sale este completat de fotojurnalul bilingv „Zece zile sub văl / Ten days under the veil” (2011), dar și de importante volume de specialitate dedicate fenomenului media, precum „Jurnalismul de televiziune” (2005), „Totul la vedere. Televiziunea după Big Brother” (2007) și „La taclale cu idolii” (2015).

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniela Zeca Buzura
flaviu predescu
de ce citim
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Psihologul Radu Leca, despre frica și haosul produse de drona căzută în Galați. Cum se instalează panica și ce o oprește în primele minute ale unei crize
Publicat acum 14 minute
Dronă căzută la Galaţi. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT
Publicat acum 46 minute
ASE București intră în elita mondială a școlilor de business
Publicat acum 56 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 55 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 9 ore si 26 minute
Sinecuri și numiri politice. Bogdan Chirieac: Asistăm la baronizarea USR-ului. Seamănă tot mai mult cu PSD și PNL
Publicat acum 4 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 2 ore si 36 minute
”De două ori noroc, drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc. Am văzut-o din balcon”
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Horoscop 29 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close