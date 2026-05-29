Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, este la curent cu incidentul legat de drona prăbuşită în România, a declarat jurnaliştilor, vineri, la Astana, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Agerpres.

"Dar voi ce credeţi? Că am ascuns asta?", a spus ironic Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Putin a fost informat despre incidentul cu drona, relatează TASS.

CITEȘTE ȘI - Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!

Preşedintele rus se află vineri la Astana, în Kazahstan, unde participă la cel de-al cincilea Forum Economic Eurasiatic şi la reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic.

NATO a acuzat Moscova de comportament iresponsabil şi s-a angajat să "apere fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor", după ce România a anunţat că o dronă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din acest stat membru al Alianţei, în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, aminteşte Reuters.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan, primele declarații după ședința CSAT: Consulul Rusiei la Constanța, declarat persona non-grata. Consulatul se va închide / video