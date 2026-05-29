ASE București intră în elita mondială a școlilor de business

Această distincție, venită după o evaluare riguroasă, confirmă conformitatea programelor cu standardele academice globale de elită, plasând ASE alături de prestigioase școli de business internaționale.

Acreditarea acordată de EFMD este esențială deoarece reprezintă cel mai înalt standard internațional de calitate pentru programele de studii în afaceri. Spre deosebire de certificările care evaluează o întreagă instituție, EFMD analizează în detaliu fiecare program în parte, de la calitatea profesorilor și a cursurilor, până la impactul real pe care absolvenții îl au în piața muncii. Pentru FABIZ-ASE, obținerea acestei acreditări reprezintă o confirmare oficială, din partea unui juriu internațional de experți, că oferă educație la un nivel de excelență recunoscut la scară mondială.

Timp de trei ani, echipa FABIZ-ASE a realizat un audit intern complet și a restructurat activitatea academică. De asemenea, facultatea a extins parteneriatele cu mediul de afaceri și a aliniat standardele de predare și cercetare la nivelul celor mai prestigioase școli de business din Europa.

Pentru studenți și absolvenți, aceasta garantează o diplomă recunoscută global și mobilitate academică extinsă. Ei obțin acces prioritar la rețeaua de angajatori EFMD și confirmarea că studiază la standarde similare cu London Business School, HEC Paris sau Bocconi.

La nivel național, FABIZ-ASE devine prima facultate din România cu programe de licență și master acreditate EFMD. Această premieră crește competitivitatea învățământului superior românesc, atrage studenți internaționali valoroși și impune un nou etalon pentru facultățile de profil din țară.Pentru mediul de afaceri, certificarea internațională a absolvenților asigură companiile partenere că recrutează lideri foarte bine pregătiți. Totodată, ea validează calitatea cercetării aplicate și alinierea programelor la provocările reale din industrie.

"Excelența nu se construiește niciodată singur. Această acreditare este rezultatul a mii de ore de muncă, al unor conversații cinstite, al unor decizii ambițioase și al unor oameni care nu s-au oprit când lucrurile au devenit dificile. Suntem mândri să fim astăzi cea mai puternică școală de business din regiune - nu pentru că o spunem noi, ci pentru că o confirmă o evaluare internațională independentă și riguroasă", a declarat Roxana Clodnițchi, Coordonat acreditare, Prodecan FABIZ-ASE, prin intermediul unui comunicat.