7 din 10 români nu merg la medic și își tratează singuri durerile, arată un studiu
Data publicării: 28 Mai 2026

7 din 10 români nu merg la medic și își tratează singuri durerile, arată un studiu
Autor: Tiberiu Vasile

pacient spital medic boala bolnav Sursa foto: Freepik
Un studiu arată că 7 din 10 români evită consultul medical și aleg să își trateze singuri durerile acasă, recurgând frecvent la automedicație în locul unui control de specialitate.

Şapte din zece români aleg să îşi trateze durerile acasă, fără să consulte un medic, arată cel mai recent studiu realizat de CES Bucharest şi prezentat la Conferinţa Naţională de Sănătate #UndeDoare.

Studiul BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest), realizat în luna mai, arată că peste 60% dintre români spun că nu înţeleg complet diagnosticul primit, iar 76% declară că li se întâmplă să oprească tratamentul prescris înainte de termen. 39% dintre respondenţi spun că iau medicamente fără să consulte un medic, iar doar 12% declară că prima reacţie este să îşi facă o programare.

"România are nevoie de un model care să recompenseze calitatea actului medical, eficienţa şi rezultatele pentru pacient"

În acest context, reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică, mediului academic, comunităţii medicale, organizaţiilor de pacienţi şi industriei private au discutat direcţii de acţiune privind prevenţia, educaţia pentru sănătate, accesul rapid la servicii medicale şi diagnosticarea timpurie, în corelaţie cu schimbări de paradigmă în privinţa finanţării sistemului de sănătate, pentru asigurarea sustenabilităţii acestuia.

Astfel, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a subliniat că sustenabilitatea sistemului sanitar depinde de reformarea finanţării spitalelor şi de consolidarea unui cadru predictibil pentru piaţa medicamentelor, bazat pe performanţă şi transparenţă.

"Sustenabilitatea sistemului de sănătate nu poate fi asigurată doar prin creşterea resurselor, ci printr-o schimbare de paradigmă în modul de finanţare şi evaluare a performanţei. România are nevoie de un model care să recompenseze calitatea actului medical, eficienţa şi rezultatele pentru pacient, nu doar volumul de servicii. Finanţarea spitalelor trebuie orientată treptat către mecanisme care susţin performanţa, integrarea serviciilor şi răspunsul real la nevoile de sănătate ale populaţiei. În acelaşi timp, piaţa medicamentelor necesită stabilitate şi predictibilitate. De aceea, mecanismul de stabilire a preţurilor şi de rambursare trebuie reformat pe baze transparente şi sustenabile, astfel încât să asigure accesul pacienţilor la inovaţie şi, în acelaşi timp, echilibrul financiar al sistemului. Avem nevoie de un cadru coerent, care să ofere încredere tuturor actorilor şi să permită investiţii pe termen lung în sănătate", a afirmat preşedintele CNAS, potrivit unui comunicat remis presei.

"Sistemul de sănătate din România a traversat în ultimul deceniu o transformare structurală fără precedent"

Subiectul finanţării a fost abordat şi de secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, Florin Zaharia, care a vorbit despre necesitatea consolidării disciplinei fiscale şi a utilizării eficiente a resurselor publice, în condiţiile deficitului bugetar al României.

"Sistemul de sănătate din România a traversat în ultimul deceniu o transformare structurală fără precedent. Bugetul cumulat al Ministerului Sănătăţii şi al CNAS a depăşit pragul de 100 de miliarde de lei în 2025 şi se menţine la acest prag şi în 2026. Este cel mai ridicat nivel din istoria sistemului sanitar românesc. Dar cifrele absolute nu spun tot - relevantă este direcţia: între 2014 şi 2024, cheltuielile cu sănătatea per cap de locuitor au crescut cu 155%, cel mai mare ritm înregistrat în Uniunea Europeană", a declarat Florin Zaharia.

"Prevenţia şi diagnosticul precoce trebuie să devină priorităţi reale ale sistemului de sănătate, pentru că ele pot reduce atât povara bolii, cât şi presiunea financiară asupra sistemului", a declarat Radu Gănescu, preşedintele COPAC, conform Agerpres.

