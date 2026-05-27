DCNews Stiri Numărul cazurilor confirmate cu hantavirus de pe nava MV Hondius crește. Anunțul OMS
Data publicării: 27 Mai 2026

Numărul cazurilor confirmate cu hantavirus de pe nava MV Hondius crește. Anunțul OMS
Autor: Iulia Horovei

hantavirus cazuri Personalul pregătește operațiunea de curățare a navei de croazieră MV Hondius după sosirea acesteia în portul Port of Rotterdam, Olanda. Sursa foto: Agerpres
Numărul cazurilor de hantavirus asociate navei de croazieră aflate în centrul focarului a crescut, potrivit celor mai recente informații transmise de directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat, miercuri, că numărul cazurilor de hantavirus asociate navei de croazieră aflate în centrul focarului a ajuns la 13, scrie NBC News.

13 cazuri confirmate cu hantavirus

„Spania a raportat un nou caz în rândul pasagerilor aflați în carantină, ceea ce ridică numărul total al cazurilor la 13”, a scris șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o postare pe X.

Dintre acestea, trei persoane au murit, însă nu au mai fost raportate noi decese din 2 mai, a mai spus Ghebreyesus.

„Situația rămâne stabilă. Pasagerii care s-au îmbolnăvit primesc îngrijirea necesară, în timp ce ceilalți rămân în carantină”, a adăugat el.

Recomandările OMS privind infectarea cu hantavirus

În ultimele două săptămâni, toți pasagerii rămași, membrii echipajului și personalul medical au debarcat de pe vasul de lux MV Hondius, aflat în centrul focarului.

Hantavirusurile sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot infecta oamenii și provoca boli. OMS estimează că există între 10.000 și 100.000 de cazuri umane la nivel global în fiecare an, severitatea bolii variind în funcție de tulpină.

Pe 25 mai, ministerul Sănătăţii din Spania anunța că unul dintre cetăţenii spanioli plasaţi în carantină la Madrid după ce au fost debarcaţi de pe vasul de croazieră MV Hondius a fost testat pozitiv cu hantavirus.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a formulat, în luna mai, o serie de recomandări pe fondul apariției focarului de hantavirus.

