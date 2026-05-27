Numărul cazurilor confirmate cu hantavirus de pe nava MV Hondius crește. Anunțul OMS

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat, miercuri, că numărul cazurilor de hantavirus asociate navei de croazieră aflate în centrul focarului a ajuns la 13, scrie NBC News.

„Spania a raportat un nou caz în rândul pasagerilor aflați în carantină, ceea ce ridică numărul total al cazurilor la 13”, a scris șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o postare pe X.

Dintre acestea, trei persoane au murit, însă nu au mai fost raportate noi decese din 2 mai, a mai spus Ghebreyesus.

„Situația rămâne stabilă. Pasagerii care s-au îmbolnăvit primesc îngrijirea necesară, în timp ce ceilalți rămân în carantină”, a adăugat el.

- Spain reported a new case among the passengers who are in quarantine, which brings the total number of cases to 13.

- There are no new deaths reported since May 2. The total number of deaths remains three out of 13 reported cases so far.



Recomandările OMS privind infectarea cu hantavirus

În ultimele două săptămâni, toți pasagerii rămași, membrii echipajului și personalul medical au debarcat de pe vasul de lux MV Hondius, aflat în centrul focarului.

Hantavirusurile sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot infecta oamenii și provoca boli. OMS estimează că există între 10.000 și 100.000 de cazuri umane la nivel global în fiecare an, severitatea bolii variind în funcție de tulpină.

Pe 25 mai, ministerul Sănătăţii din Spania anunța că unul dintre cetăţenii spanioli plasaţi în carantină la Madrid după ce au fost debarcaţi de pe vasul de croazieră MV Hondius a fost testat pozitiv cu hantavirus.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a formulat, în luna mai, o serie de recomandări pe fondul apariției focarului de hantavirus.