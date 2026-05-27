Economiști germani de top îl îndeamnă pe Merz să adopte reforme dureroase pentru a relansa economia
Data publicării: 27 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei
Economiștii germani avertizează că fără tăieri dure ale cheltuielilor sociale și reforme structurale urgente, Germania riscă stagnare economică prelungită.

Miercuri, mai mulți economiști germani de top i-au transmis lui Friedrich Merz că actualul ritm al cheltuielilor sociale nu mai poate fi susținut fără riscuri serioase. Ei susțin că, dacă nu sunt limitate, aceste costuri ar putea împinge economia Germaniei, cea mai mare din Europa, într-o perioadă lungă de stagnare.

Consiliul economic și presiunea asupra guvernului

Discuțiile sunt purtate în cadrul Consiliului German al Experților Economici, un organism consultativ cu influență mare în politicile publice. Raportul lor economic urmează să fie analizat împreună cu Merz chiar în cursul zilei.

Concluziile experților sunt văzute ca un factor suplimentar de presiune asupra cancelarului, care încearcă deja să negocieze un pachet amplu de reforme ce vizează taxele, sistemul de sănătate și pensiile. Situația este complicată de faptul că guvernul său se sprijină pe o coaliție formată din conservatori și social-democrați de centru-stânga, cu viziuni diferite.

Avertismente privind sistemul social

Monika Schnitzer a atras atenția că, în lipsa unor schimbări profunde, contribuțiile la sistemele de asigurări sociale ar putea ajunge până la aproape 50% din salariul brut până în 2040. Ea consideră acest scenariu nesustenabil.

„Știm ce consecințe negative va avea acest lucru", a spus ea, "Înseamnă un venit net mai mic. Oamenii vor putea consuma mai puțin, vor avea mai puține stimulente pentru a munci — ceea ce este rău pentru economie. Costurile cu forța de muncă pentru companii vor crește — ceea ce este rău pentru economie. Presiunea de a acționa este imensă.”

Nemulțumirea publică și contextul politic

Performanța economică slabă a Germaniei a dus la o nemulțumire tot mai vizibilă în rândul populației. Popularitatea guvernului a scăzut la minime istorice, inclusiv pentru administrația lui Merz, deși o parte importantă din problemele economice nu depinde direct de deciziile cancelarului.

Îmbătrânirea populației și presiuni externe

Germania se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire. Pensionarea generației „baby boom” pune presiune suplimentară pe sistemul de pensii și pe cel de sănătate.

În același timp, economia orientată puternic spre export resimte șocuri externe: prețuri ridicate la energie, influențate de conflictul SUA–Israel cu Iran, concurență tot mai agresivă din partea Chinei în industriile de bază și presiuni venite din partea tarifelor impuse de Statele Unite.

Prognoze economice mai slabe

Consiliul economic a revizuit în scădere prognoza de creștere pentru acest an, la 0,5%, aceeași estimare ca cea a guvernului, față de 0,9% anterior. Reducerea este justificată prin impactul economic anticipat al conflictului din Iran.

În paralel, economiștii se așteaptă ca inflația să urce până la 3,0%.

Energie și comerț

Gabriel Felbermayr a explicat că Germania este expusă puternic atât la tarife comerciale, cât și la criza energetică, din cauza structurii sale economice.

„Tarifele și criza energetică afectează în mod deosebit economia germană, deoarece este un exportator net de bunuri și un importator net de combustibili fosili”, a spus economistul Gabriel Felbermayr.

El a adăugat și o notă de incertitudine ridicată legată de evoluția geopolitică și energetică:

„Privim cu toții evenimentele desfășurându-se cu sufletul la gură în fiecare zi și avem puține șanse să facem predicții reale aici. Totuși, fiecare zi care trece cu Strâmtoarea Hormuz blocată face mai probabil scenariul cel mai pesimist [al stagnării prelungite]”, a adăugat Felbermayr, conform Politico.

germania
friedrich merz
stagnare
