Data publicării: 27 Mai 2026

Lansarea proiectului „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu sprijin sub forma de grant într-o operațiune unică din contribuție PCIDIF 2021-2027”
Autor: Editor Team

bani lei romanesti . sursa foto httpswww.magnific.com, @Vlad Ispas (2) Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas
APEL PENTRU EXPRESII DE INTERES (AEI) pentru selectarea intermediarilor financiari pentru furnizarea Instrumentului Financiar.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu sprijin sub forma de grant într-o operațiune unică din contribuție PCIDIF 2021-2027”, cod SMIS 356387, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Prioritatea 1 – ”Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO”, Obiectiv specific 1.3 – ”Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive; Acțiunea 1.5.2 ”Dezvoltarea inteligentă a întreprinderilor: noi modele pentru dezvoltarea afacerilor și retehnologizare”.

Valoarea totală a proiectului este de 573.945.327,59 RON din care 429.997.380,86 RON reprezentând valoarea cofinanțării UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivele proiectului sunt:

- Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie viabile din punct de vedere financiar, dar care au acces limitat la finanțare in condiții de piață;

- Contribuția la dezvoltarea tehnologică a firmelor sprijinite prin instrumentul financiar de tip garanție;

- Promovarea și creșterea investițiilor care vizează modernizarea microîntreprinderilor, IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, in vederea îmbunătățirii semnificative a capacității tehnice, industriale si organizaționale de a gestiona dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și reziliența și adaptarea la schimbările climatice;

- Crearea unei surse de finanțare reînnoibilă, disponibilă pe termen lung/permanent capabilă să susțină viitoarele runde de reinvestire în activităţi similare, contribuind astfel la creșterea sustenabilității financiare a resurselor alocate din PCIDIF 2021-2027;

- Îmbunătățirea capacității Intermediarilor Financiari de a sprijini investiţiile în proiecte de dezvoltare inteligentă ale microîntreprinderilor, IMM-urilor si întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;

- Mobilizarea resurselor proprii de finanțare ale Intermediarilor Financiari și ale Managerului FSG pentru a spori impactul fondurilor alocate din PCIDIF 2021-2027.

Durata de implementare a proiectului este de 55 luni: respectiv din luna iunie 2025 până în luna decembrie 2029.

„Lansarea acestui instrument financiar reprezintă un pas important în direcția consolidării competitivității economiei românești și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiar 2021-2027, susținem investițiile care generează inovare, modernizare și locuri de muncă, oferind IMM-urilor din România acces la finanțare în condiții mai avantajoase și predictibile. Obiectivul nostru este de a transforma resursele europene în oportunități concrete de dezvoltare pentru companiile românești și pentru economia națională”, a declarat Alina Girbea, Secretar de Stat coordonator al programului PoCIDIF în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Investiții, înființat pentru monitorizarea și supervizarea implementării instrumentului financiar.

Pentru informații suplimentare, vizitați pagina instrumentului financiar PoCIDIF
https://www.fngcimm.ro/po-cidif

imm
digitalizare
investitii
