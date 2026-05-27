€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Noi detalii despre cele șapte persoane blocate de o săptămână într-o peșteră
Data publicării: 27 Mai 2026

Noi detalii despre cele șapte persoane blocate de o săptămână într-o peșteră
Autor: Ioan-Radu Gava

pestera Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O "speranţă" pentru găsirea în viaţă a şapte persoane, blocate de şapte zile într-o peşteră din Laos.

Echipele de salvare îşi menţin "speranţa" în "cursa contra cronometru" pentru găsirea în viaţă a şapte persoane rămase blocate de şapte zile într-o peşteră din Laos, transmit AFP și Agerpres.

"Avem în continuare mari speranţe că îi vom găsi pe mineri în viaţă, deoarece au intrat în mină cu provizii care le permit să supravieţuiască câteva zile sub pământ", a scris scafandrul specializat Mikko Paasi pe conturile sale de pe reţelele sociale.

Finlandezul face parte dintr-un grup de aproximativ 100 de persoane mobilizate pentru a salva şapte săteni surprinşi de creşterea nivelului apei, la 20 mai, când au coborât să caute aur într-o peşteră din provincia Xaysomboun, situată la nord-est de capitala Vientiane.

El a participat în 2018 la salvarea spectaculoasă a unor tineri fotbalişti rămaşi blocaţi într-o peşteră din Thailanda, un caz care a ţinut lumea cu sufletul la gură timp de aproape trei săptămâni.

Misiunea din Laos se desfăşoară într-un "mediu extrem de izolat şi de ostil", a precizat Mikko Paasi, potrivit căruia este vorba despre o "mină de aur abandonată".

Conform specialistului, în interiorul grotei există "obstacole frecvente pe sute de metri, inundaţii, riscuri de prăbuşire şi o probabilitate ridicată de aer contaminat".

Cele şapte persoane rămase blocate s-ar afla într-un spaţiu situat la aproximativ 300 de metri de intrare, unde salvatorii speră să ajungă miercuri, în cadrul unei "ultime scufundări", în cazul în care condiţiile vor permite această tentativă.

"Ne aflăm într-o cursă contra cronometru", a avertizat scafandrul finlandez, chiar dacă nivelul apei a scăzut datorită eforturilor de pompare.

O ceremonie a avut loc la intrarea în peşteră înainte de reluarea operaţiunilor de salvare, miercuri dimineaţă, în jurul orei locale 07:00. Sătenii au oferit pui şi alcool de orez spiritelor care se presupune că protejează muntele, potrivit unei asociaţii locale de salvatori. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

laos
pestera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
După căldură, ploi și vijelii. ANM, prognoza meteo actualizată
Publicat acum 4 minute
Galați: "Sănătatea fără frontiere", cursuri de prim-ajutor pentru 550 de elevi și cadre didactice
Publicat acum 4 minute
O trotinetă electrică a provocat un incendiu cu pagube însemnate în Arad
Publicat acum 26 minute
Israelul anunță eliminarea noului şef al aripii armate a Hamas
Publicat acum 27 minute
Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale, Iluminat Public și Apă Canal au fost publicate pe site-ul AFM
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 2 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Crezul bărbaților
Publicat acum 10 ore si 23 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close