BANCUL ZILEI: Crezul bărbaților

Bancul zilei. Cele opt minciuni ale bărbaților.
1.Tu ești unica femeie: (care îmi crede poveștile)
2.mă gîndesc la tine: (numai când sunt cu altele)
3.Am ieșit la o bere cu un prieten: (cu prietenele lui)
4.Este doar o prietenă: (cu drepturi la alte alea)
5.Am nevoie de tine: (departe)
6.Sunt fidel: (numai când sunt cu tine)
7.M-am lăsat dus de val: (cu toate)
8.S-a întâmplat doar o singură dată: (asta că ai aflat tu).
de Anca Murgoci