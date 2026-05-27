BANCUL ZILEI: Crezul bărbaților

1.Tu ești unica femeie: (care îmi crede poveștile)

2.mă gîndesc la tine: (numai când sunt cu altele)

3.Am ieșit la o bere cu un prieten: (cu prietenele lui)

4.Este doar o prietenă: (cu drepturi la alte alea)

5.Am nevoie de tine: (departe)

6.Sunt fidel: (numai când sunt cu tine)

7.M-am lăsat dus de val: (cu toate)

8.S-a întâmplat doar o singură dată: (asta că ai aflat tu).