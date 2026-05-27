Legea salarizării are "consecinţe catastrofale", avertizează preşedinţii tribunalelor din România. Ar putea să apară o nouă categorie de pensionari

50 de preşedinţi ai tribunalelor din România au semnat o scrisoare pentru Guvernul Bolojan, cu privire la posibilele "consecinţe catastrofale" ale legii salarizării.
"Președinții Tribunalelor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din Guvernul demis al României:
Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.
Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.
Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.
Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.
Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atragem atenţia public că nu mai suntem dispuşi să acceptăm atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, transmit preşedinţii de tribunale din România prin intermediul unui comunicat de presă.
Tribunalul Alba SÎRBU FLORIN
Tribunalul Arad BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS
Tribunalul Argeş OLTEANU ELENA-CORNELIA
Tribunalul Bacău ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN
Tribunalul Bihor BALOGH TEODORA-CARMEN
Tribunalul Bistriţa Năsăud FRENȚIU GABRIELA-CRISTINA
Tribunalul Botoşani BRÂNZAC LUCIAN – IONUȚ
Tribunalul Brăila VOINEA GEANINA-ELENA
Tribunalul Braşov POTÂRNICHIE FLORIN
Tribunalul Bucureşti STEREA-GROSSU COSMIN
Tribunalul Buzău VĂSII ELENA GIANINA
Tribunalul Călăraşi OPRIȘAN VICA
Tribunalul Caraş-Severin JUCA PETRU
Tribunalul Cluj GAGA IOAN
Tribunalul Constanţa CROITORU MARIUS – CĂTĂLIN
Tribunalul Covasna KOVACS SIMONA
Tribunalul Dâmboviţa POPESCU OCTAVIAN ADRIAN
Tribunalul Dolj SCURTU JANA
Tribunalul Galaţi MĂRGĂRIT CRISTINAEMANUELA
Tribunalul Giurgiu MÎRLOGEANU MARIANA
Tribunalul Gorj SARCINĂ LAURA MIHAELA MILITARU LAURENŢIU
Tribunalul Harghita FODOR PETER
Tribunalul Hunedoara DAVID GIANINA -VIORICA
Tribunalul Ialomiţa COSTIN MARIUS MIREL
Tribunalul Iaşi DĂMIAN OANA – MONICA
Tribunalul Ilfov BRATU LAURA – IRINA
Tribunalul Maramureş VERDEŞ ALEXANDRU -LUCIAN
Tribunalul Mehedinţi ZAHARIA GEORGE CRISTINEL
Tribunalul Mureş ALEXA ALEXANDRU
Tribunalul Neamţ CURELARU ALINA MARCELA
Tribunalul Olt PIŢU MARIN CONSTANTIN
Tribunalul pentru minori şi familie Braşov CAZAC ANCA
Tribunalul Prahova CONSTANTINESCU CRISTIAN
Tribunalul Sălaj MOLDOVEANU COSTIN
Tribunalul Satu Mare MUREȘAN CARDONEL-FELIX
Tribunalul Sibiu DUMBRĂVEAN ELENA
Tribunalul specializat Argeş RĂDULESCU RALUCA
Tribunalul Specializat Cluj COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA
Tribunalul specializat Mureş MAIER IOAN EUGEN
Tribunalul Suceava BRÂNZĂ CĂTĂLIN
Tribunalul Teleorman ENESCU EMILIA-ELENA delegare de la Jud. Turnu Măgurele
Tribunalul Timiş CARAVELEA ŞTEFAN-DORIN
Tribunalul Tulcea STOIAN IZABELA
Tribunalul Vâlcea COMĂNESCU IOANA ANDREEA
Tribunalul Vaslui PASCARU IOLANDA MIHAELA
Tribunalul Vrancea JELEA DINU
Tribunalul Militar Bucureşti NICOLAE GEORGE-OCATVIAN
Tribunalul Militar Cluj POP MARIUS LIVIU
Tribunalul Militar Iaşi COSTEA ANCA NATALIA
Tribunalul Militar Timişoara SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN
de Anca Murgoci