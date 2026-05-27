Legea salarizării are "consecinţe catastrofale", avertizează preşedinţii tribunalelor din România. Ar putea să apară o nouă categorie de pensionari

"Președinții Tribunalelor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din Guvernul demis al României:

Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.

Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.

Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.

"În loc de 3 categorii de pensionari în magistratură, vor fi 4"

Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.

Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.

Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.

Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atragem atenţia public că nu mai suntem dispuşi să acceptăm atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, transmit preşedinţii de tribunale din România prin intermediul unui comunicat de presă.

Sunt 50 de semnatari ai scrisorii:

Tribunalul Alba SÎRBU FLORIN

Tribunalul Arad BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS

Tribunalul Argeş OLTEANU ELENA-CORNELIA

Tribunalul Bacău ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN

Tribunalul Bihor BALOGH TEODORA-CARMEN

Tribunalul Bistriţa Năsăud FRENȚIU GABRIELA-CRISTINA

Tribunalul Botoşani BRÂNZAC LUCIAN – IONUȚ

Tribunalul Brăila VOINEA GEANINA-ELENA

Tribunalul Braşov POTÂRNICHIE FLORIN

Tribunalul Bucureşti STEREA-GROSSU COSMIN

Tribunalul Buzău VĂSII ELENA GIANINA

Tribunalul Călăraşi OPRIȘAN VICA

Tribunalul Caraş-Severin JUCA PETRU

Tribunalul Cluj GAGA IOAN

Tribunalul Constanţa CROITORU MARIUS – CĂTĂLIN

Tribunalul Covasna KOVACS SIMONA

Tribunalul Dâmboviţa POPESCU OCTAVIAN ADRIAN

Tribunalul Dolj SCURTU JANA

Tribunalul Galaţi MĂRGĂRIT CRISTINAEMANUELA

Tribunalul Giurgiu MÎRLOGEANU MARIANA

Tribunalul Gorj SARCINĂ LAURA MIHAELA MILITARU LAURENŢIU

Tribunalul Harghita FODOR PETER

Tribunalul Hunedoara DAVID GIANINA -VIORICA

Tribunalul Ialomiţa COSTIN MARIUS MIREL

Tribunalul Iaşi DĂMIAN OANA – MONICA

Tribunalul Ilfov BRATU LAURA – IRINA

Tribunalul Maramureş VERDEŞ ALEXANDRU -LUCIAN

Tribunalul Mehedinţi ZAHARIA GEORGE CRISTINEL

Tribunalul Mureş ALEXA ALEXANDRU

Tribunalul Neamţ CURELARU ALINA MARCELA

Tribunalul Olt PIŢU MARIN CONSTANTIN

Tribunalul pentru minori şi familie Braşov CAZAC ANCA

Tribunalul Prahova CONSTANTINESCU CRISTIAN

Tribunalul Sălaj MOLDOVEANU COSTIN

Tribunalul Satu Mare MUREȘAN CARDONEL-FELIX

Tribunalul Sibiu DUMBRĂVEAN ELENA

Tribunalul specializat Argeş RĂDULESCU RALUCA

Tribunalul Specializat Cluj COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA

Tribunalul specializat Mureş MAIER IOAN EUGEN

Tribunalul Suceava BRÂNZĂ CĂTĂLIN

Tribunalul Teleorman ENESCU EMILIA-ELENA delegare de la Jud. Turnu Măgurele

Tribunalul Timiş CARAVELEA ŞTEFAN-DORIN

Tribunalul Tulcea STOIAN IZABELA

Tribunalul Vâlcea COMĂNESCU IOANA ANDREEA

Tribunalul Vaslui PASCARU IOLANDA MIHAELA

Tribunalul Vrancea JELEA DINU

Tribunalul Militar Bucureşti NICOLAE GEORGE-OCATVIAN

Tribunalul Militar Cluj POP MARIUS LIVIU

Tribunalul Militar Iaşi COSTEA ANCA NATALIA

Tribunalul Militar Timişoara SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN