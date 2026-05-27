€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Legea salarizării are "consecinţe catastrofale", avertizează preşedinţii tribunalelor din România. Ar putea să apară o nouă categorie de pensionari
Data publicării: 27 Mai 2026

Legea salarizării are "consecinţe catastrofale", avertizează preşedinţii tribunalelor din România. Ar putea să apară o nouă categorie de pensionari
Autor: Florin Răvdan

salariu bani portofel Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

50 de preşedinţi ai tribunalelor din România au semnat o scrisoare pentru Guvernul Bolojan, cu privire la posibilele "consecinţe catastrofale" ale legii salarizării.

"Președinții Tribunalelor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din Guvernul demis al României:

Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.

Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.

Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.

"În loc de 3 categorii de pensionari în magistratură, vor fi 4"

Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.

Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.

Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.

Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atragem atenţia public că nu mai suntem dispuşi să acceptăm atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, transmit preşedinţii de tribunale din România prin intermediul unui comunicat de presă.

Sunt 50 de semnatari ai scrisorii: 

 Tribunalul Alba SÎRBU FLORIN
Tribunalul Arad BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS
Tribunalul Argeş OLTEANU ELENA-CORNELIA
Tribunalul Bacău ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN
Tribunalul Bihor BALOGH TEODORA-CARMEN
Tribunalul Bistriţa Năsăud FRENȚIU GABRIELA-CRISTINA
Tribunalul Botoşani BRÂNZAC LUCIAN – IONUȚ
Tribunalul Brăila VOINEA GEANINA-ELENA
Tribunalul Braşov POTÂRNICHIE FLORIN
Tribunalul Bucureşti STEREA-GROSSU COSMIN
Tribunalul Buzău VĂSII ELENA GIANINA
Tribunalul Călăraşi OPRIȘAN VICA
Tribunalul Caraş-Severin JUCA PETRU
Tribunalul Cluj GAGA IOAN
Tribunalul Constanţa CROITORU MARIUS – CĂTĂLIN
Tribunalul Covasna KOVACS SIMONA
Tribunalul Dâmboviţa POPESCU OCTAVIAN ADRIAN
Tribunalul Dolj SCURTU JANA
Tribunalul Galaţi MĂRGĂRIT CRISTINAEMANUELA
Tribunalul Giurgiu MÎRLOGEANU MARIANA
Tribunalul Gorj SARCINĂ LAURA MIHAELA MILITARU LAURENŢIU
Tribunalul Harghita FODOR PETER
Tribunalul Hunedoara DAVID GIANINA -VIORICA
Tribunalul Ialomiţa COSTIN MARIUS MIREL
Tribunalul Iaşi DĂMIAN OANA – MONICA
Tribunalul Ilfov BRATU LAURA – IRINA
Tribunalul Maramureş VERDEŞ ALEXANDRU -LUCIAN
Tribunalul Mehedinţi ZAHARIA GEORGE CRISTINEL
Tribunalul Mureş ALEXA ALEXANDRU
Tribunalul Neamţ CURELARU ALINA MARCELA
Tribunalul Olt PIŢU MARIN CONSTANTIN
Tribunalul pentru minori şi familie Braşov CAZAC ANCA
Tribunalul Prahova CONSTANTINESCU CRISTIAN
Tribunalul Sălaj MOLDOVEANU COSTIN
Tribunalul Satu Mare MUREȘAN CARDONEL-FELIX
Tribunalul Sibiu DUMBRĂVEAN ELENA
Tribunalul specializat Argeş RĂDULESCU RALUCA
Tribunalul Specializat Cluj COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA
Tribunalul specializat Mureş MAIER IOAN EUGEN
Tribunalul Suceava BRÂNZĂ CĂTĂLIN
Tribunalul Teleorman ENESCU EMILIA-ELENA delegare de la Jud. Turnu Măgurele
Tribunalul Timiş CARAVELEA ŞTEFAN-DORIN
Tribunalul Tulcea STOIAN IZABELA
Tribunalul Vâlcea COMĂNESCU IOANA ANDREEA
Tribunalul Vaslui PASCARU IOLANDA MIHAELA
Tribunalul Vrancea JELEA DINU
Tribunalul Militar Bucureşti NICOLAE GEORGE-OCATVIAN
Tribunalul Militar Cluj POP MARIUS LIVIU
Tribunalul Militar Iaşi COSTEA ANCA NATALIA
Tribunalul Militar Timişoara SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
lege salarizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Legea salarizării. ÎCCJ respinge acuzele Guvernului. "Demonizarea justiţiei nu rezolvă problemele economice şi sociale ale cetăţeanului"
Publicat acum 23 minute
Alexandru Rafila: În 2022, niciun funcționar din Ministerul Sănătății nu știa ce se întâmplă cu PNRR, în afară de Voiculescu
Publicat acum 35 minute
Fundația Vodafone investește 2,3 milioane de lei în dotarea a opt secții de neonatologie din România
Publicat acum 43 minute
Hidroelectrica, principalul furnizor de stabilitate şi siguranţă în sistemul energetic naţional. Capacitate uriaşă de stocare
Publicat acum 52 minute
Probleme la proiectele PNRR: Radu Miruță anunță riscuri pentru Autostrada A7 și Tunelul Urșilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 6 ore si 32 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close