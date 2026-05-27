Data publicării: 27 Mai 2026

Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale, Iluminat Public și Apă Canal au fost publicate pe site-ul AFM
Autor: Elena Aurel

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate pe site-ul www.afm.ro în urma ședinței Comitetului de Avizare.

„Prin proiectele aprobate astăzi continuăm să susținem investițiile care produc efecte concrete în comunități: modernizarea infrastructurii publice, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor esențiale pentru cetățeni. Vorbim despre finanțări importante atât pentru înnoirea parcului auto prin programul Rabla Auto, cât și pentru dezvoltarea sistemelor de iluminat public și a infrastructurii de apă și canalizare, investiții care contribuie direct la reducerea consumului de resurse, la scăderea emisiilor și la creșterea calității vieții în comunitățile locale. Administrația Fondului pentru Mediu își menține angajamentul de a accelera implementarea proiectelor care sprijină dezvoltarea sustenabilă a României”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM. 

În cadrul „Programului Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ- teritoriale” a fost publicată o nouă listă care conține 1.283 de ecotichete în valoare totală de 60.000.000 de lei

De asemenea, în cadrul „Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024” a fost publicată o nouă listă care conține 154 de dosare de finanțare în valoare de 207.565.483,45 de lei. Totodată, în cadrul „Programului Iluminat Public – sesiunea decembrie 2024” a fost publicată o nouă listă care conține 132 de dosare de finanțare în valoare de 160.115.684,58 de lei.

Referitor la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate sesiunea 05.04 – 06.05.2024” a fost publicată o nouă listă conținând 45 cereri de finanțare în valoare totală de 651.032.227,04 de lei

Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunile aferente Programelor Rabla 2025 – 2030, Iluminat Public și a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – Apă-canal.

Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale, Iluminat Public și Apă Canal au fost publicate pe site-ul AFM
 
