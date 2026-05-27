€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri CECCAR, ediţia a V-a. Elevii, pregătiţi să îşi arate cunoştinţele şi performanţele în economie
Data publicării: 27 Mai 2026

CECCAR, ediţia a V-a. Elevii, pregătiţi să îşi arate cunoştinţele şi performanţele în economie
Autor: Florin Răvdan

CECCAR, ASE, Facebook Sursa: Facebook ASE
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Concursul de cultură și educație financiar-contabilă CECCAR, pentru elevii de liceu, a ajuns la ediţia a V-a.

Anul acesta, vor participa 85 de elevi din 40 de județe și din Municipiul București la etapa naţională. 

Cum se desfăşoară concursul

"Acest concurs are două componente, o componentă teoretică, într-un test grilă cu 30 de întrebări care se vor rezolva pe parcursul unei ore, continuat apoi cu o probă practică de 2 ore, în cadrul căreia elevii au de rezolvat un studiu de caz într-un soft de contabilitate. Venim în sprijinul elevilor noștri de la liceele economice, oferindu-le acestora perspective cu privire la provocările și oportunitățile pe care viitorul le poate oferi. Vorbesc aici de perspectiva profesiei contabile, care este și va fi o meserie ce va fi afectată în mod direct de apariția inteligenței artificiale”, a declarat Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar București.

Numărul de participanţi este o veste bună, anunţă decanul Facultăţii de Contabilitate

"Sunt foarte bucuroasă să văd că elevii de la colegiile economice din țară sunt așa interesați de contabilitate. Asta înseamnă că tinerii noștri sunt conștienți că niciun business nu există fără contabilitate. Ei își dau seama că o meserie în domeniu înseamnă posibilități de dezvoltare a carierei, un statut respectabil și posibilități de câștiguri financiare”, a declarat Liliana Ionescu Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate de la ASE. 

Premierea este joi, 28 mai 

Câştigătorii concursului CECCAR vor fi premiaţi joi, 28 mai, iar ca recunoaştere a performanţei lor, a muncii şi a rezultatelor obţinute, vor primi bani şi vouchere. 

"Este un concurs care a început acum 4 ani la inițiativa CECCAR. Am găsit înțelegere de la Ministerul Educației, pentru că era un subiect foarte la modă, educația financiară, și ne-am gândit că a implementa un concurs în rândul liceelor, care să fie și recunoscut de Ministerul Educației, care să vizeze cultura și educația financiar-contabilă, ar fi un pas care să fie atât benefic pentru elevi, cât și pentru sistem”, a adăugat Robert Şova, care va prelua funcţia de preşedinte CECCAR, conform Antena3CNN. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ase
contabilitate
ceccar
liceu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Legea salarizării. ÎCCJ respinge acuzele Guvernului. "Demonizarea justiţiei nu rezolvă problemele economice şi sociale ale cetăţeanului"
Publicat acum 23 minute
Alexandru Rafila: În 2022, niciun funcționar din Ministerul Sănătății nu știa ce se întâmplă cu PNRR, în afară de Voiculescu
Publicat acum 35 minute
Fundația Vodafone investește 2,3 milioane de lei în dotarea a opt secții de neonatologie din România
Publicat acum 43 minute
Hidroelectrica, principalul furnizor de stabilitate şi siguranţă în sistemul energetic naţional. Capacitate uriaşă de stocare
Publicat acum 52 minute
Probleme la proiectele PNRR: Radu Miruță anunță riscuri pentru Autostrada A7 și Tunelul Urșilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 6 ore si 32 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close