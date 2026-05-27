CECCAR, ediţia a V-a. Elevii, pregătiţi să îşi arate cunoştinţele şi performanţele în economie

Anul acesta, vor participa 85 de elevi din 40 de județe și din Municipiul București la etapa naţională.

Cum se desfăşoară concursul

"Acest concurs are două componente, o componentă teoretică, într-un test grilă cu 30 de întrebări care se vor rezolva pe parcursul unei ore, continuat apoi cu o probă practică de 2 ore, în cadrul căreia elevii au de rezolvat un studiu de caz într-un soft de contabilitate. Venim în sprijinul elevilor noștri de la liceele economice, oferindu-le acestora perspective cu privire la provocările și oportunitățile pe care viitorul le poate oferi. Vorbesc aici de perspectiva profesiei contabile, care este și va fi o meserie ce va fi afectată în mod direct de apariția inteligenței artificiale”, a declarat Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar București.

Numărul de participanţi este o veste bună, anunţă decanul Facultăţii de Contabilitate

"Sunt foarte bucuroasă să văd că elevii de la colegiile economice din țară sunt așa interesați de contabilitate. Asta înseamnă că tinerii noștri sunt conștienți că niciun business nu există fără contabilitate. Ei își dau seama că o meserie în domeniu înseamnă posibilități de dezvoltare a carierei, un statut respectabil și posibilități de câștiguri financiare”, a declarat Liliana Ionescu Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate de la ASE.

Premierea este joi, 28 mai

Câştigătorii concursului CECCAR vor fi premiaţi joi, 28 mai, iar ca recunoaştere a performanţei lor, a muncii şi a rezultatelor obţinute, vor primi bani şi vouchere.

"Este un concurs care a început acum 4 ani la inițiativa CECCAR. Am găsit înțelegere de la Ministerul Educației, pentru că era un subiect foarte la modă, educația financiară, și ne-am gândit că a implementa un concurs în rândul liceelor, care să fie și recunoscut de Ministerul Educației, care să vizeze cultura și educația financiar-contabilă, ar fi un pas care să fie atât benefic pentru elevi, cât și pentru sistem”, a adăugat Robert Şova, care va prelua funcţia de preşedinte CECCAR, conform Antena3CNN.