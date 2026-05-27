Daniel Pancu, numit antrenor la Rapid. Mesaj pentru giuleșteni

Tehnicianul Daniel Pancu a fost numit, joi, antrenor principal al echipei de fotbal Rapid Bucureşti, în aceeaşi zi în care s-a despărţit de CFR Cluj, a anunţat gruparea giuleşteană prin intermediul site-ului oficial.

Daniel Pancu a revenit „acasă”

„Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleştiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giuleşti, din postura de antrenor principal până în 2028. Cu aceeaşi pasiune. Cu aceeaşi inimă vişinie. Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister!”, precizează sursa citată.

„E o zi minunată, aşteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspiraţi, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanţi. Toţi trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate şi să facem din nou clubul acesta să strălucească! Uniţi suntem invincibili!”, a spus Daniel Pancu după ce a devenit oficial antrenorul Rapidului.

Ca jucător, Daniel Pancu a evoluat în 230 de meciuri pentru Rapid, şi a marcat 75 de goluri în campionat.

Pentru echipa giuleşteană el a câştigat 6 trofee, un titlu (1999), 3 cupe ale României (1998, 2002 şi 2006) şi două Supercupe (1999, 2002).

Daniel Pancu a mai antrenat echipa Rapid între 2018 şi 2020, când giuleştenii au promovat în Liga a II-a.

Despărțire cu scântei de CFR Cluj

În vârstă de 48 de ani, Pancu şi CFR Cluj au ajuns, joi, la un acord privind încetarea colaborării. În ultimele săptămâni, antrenorul și-a arătat în repetate rânduri nemulțumirea privind condițiile de antrenament oferite de club, stârnind indignarea fanilor, dar și a oficialilor. Acesta a reușit să aducă echipa de pe locul 13 până pe locul 3, bifând 11 victorii consecutive.

Pancu îl va înlocui în funcţie pe tehnicianul Constantin Gâlcă, care preluase conducerea băncii tehnice a Rapidului pe 3 iunie 2025.

Rapid s-a clasat pe locul 6 în play-off, ratând obiectivul propus, calificarea în cupele europene, notează Agerpres.

