Jose Mourinho revine la Real Madrid

Conform ziarului AS, Mourinho s-a întâlnit luni cu președintele Benficăi, Rui Costa, și l-a anunțat că nu va accepta prelungirea contractului său și ar urma să fie anunțat oficial la Real pe 24 mai, când se încheie procesul electoral pentru alegerea președintelui madrilen.

Mourinho, 63 de ani, urmează să-l înlocuiască pe Alvaro Arbeloa, care la rândul lui i-a succedat lui Xabi Alonso în luna ianuarie la Real Madrid, sigură de locul secund în La Liga, la 11 puncte de liderul Barcelona înaintea ultimei etape.

Lusitanul a petrecut trei ani pe Santiago Bernabeu (2010-2013), perioadă în care a cucerit un titlu, o cupă și o supercupă națională, dar a fost primul care a reușit să ajungă la 100 de puncte cu Real în campionat.

Revenirea sa iminentă intervine după săptămâni de speculații conform cărora el ar fi omul în care președintele Florentino Perez își pune încrederea în a duce clubul înainte, în încercarea de a stopa Barcelona, care a câștigat două titluri de campioană consecutive și trei din ultimele patru, și de a reveni în prim planul Ligii Campionilor, după ce în acest sezon Los Blancos au fost scoși în sferturi de Bayern Munchen.

Perez a fost supus unei presiuni tot mai mari în ultimele săptămâni, după două sezoane fără trofeu ș s-a confruntat cu proteste în timpul victoriei de joia trecută, împotriva lui Oviedo (2-0), pe Bernabeu.

Mourinho a fost numit antrenor la Benfica pe doi ani în septembrie 2025 și de atunci a condus clubul portughez către un loc trei în Primeira Liga, în spatele lui FC Porto și Sporting Lisabona, chiar dacă nu a suferit nicio înfrângere.

Cu toate acestea, se pare că Mourinho are o clauză de eliberare modestă în contractul său, care îi permite lui Real să-l aducă relativ ieftin.

El și-a lansat cariera de antrenor în Portugalia - a condus FC Porto către două titluri în Primeira Liga și un trofeu în Liga Campionilor 2004. A trecut apoi pe la cluburi precum Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica.

A câștigat o altă coroană europeană cu Inter, precum și titluri de campion în Anglia, Spania și Italia, printre altele într-o serie strălucitoare de trofee interne și continentale, precizează Agerpres.