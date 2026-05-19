€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Sport Fotbal Jose Mourinho revine la Real Madrid
Data publicării: 19 Mai 2026

Jose Mourinho revine la Real Madrid
Autor: Crişan Andreescu

jose-mourinho_82000600 Foto: Agerpres / Jose Mourinho
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Jose Mourinho a acceptat un acord pentru a reveni la Real Madrid ca antrenor principal, la 13 ani de la plecarea sa de pe Santiago Bernabeu, conform presei internaționale, scrie DPA.

Conform ziarului AS, Mourinho s-a întâlnit luni cu președintele Benficăi, Rui Costa, și l-a anunțat că nu va accepta prelungirea contractului său și ar urma să fie anunțat oficial la Real pe 24 mai, când se încheie procesul electoral pentru alegerea președintelui madrilen.

Mourinho, 63 de ani, urmează să-l înlocuiască pe Alvaro Arbeloa, care la rândul lui i-a succedat lui Xabi Alonso în luna ianuarie la Real Madrid, sigură de locul secund în La Liga, la 11 puncte de liderul Barcelona înaintea ultimei etape.

Lusitanul a petrecut trei ani pe Santiago Bernabeu (2010-2013), perioadă în care a cucerit un titlu, o cupă și o supercupă națională, dar a fost primul care a reușit să ajungă la 100 de puncte cu Real în campionat.

Revenirea sa iminentă intervine după săptămâni de speculații conform cărora el ar fi omul în care președintele Florentino Perez își pune încrederea în a duce clubul înainte, în încercarea de a stopa Barcelona, care a câștigat două titluri de campioană consecutive și trei din ultimele patru, și de a reveni în prim planul Ligii Campionilor, după ce în acest sezon Los Blancos au fost scoși în sferturi de Bayern Munchen.

Vezi și: Mister în jurul lui Mourinho: Discuții în culise cu Real Madrid, dar „99% rămân la Benfica”

Perez a fost supus unei presiuni tot mai mari în ultimele săptămâni, după două sezoane fără trofeu ș s-a confruntat cu proteste în timpul victoriei de joia trecută, împotriva lui Oviedo (2-0), pe Bernabeu.

Mourinho a fost numit antrenor la Benfica pe doi ani în septembrie 2025 și de atunci a condus clubul portughez către un loc trei în Primeira Liga, în spatele lui FC Porto și Sporting Lisabona, chiar dacă nu a suferit nicio înfrângere.

Cu toate acestea, se pare că Mourinho are o clauză de eliberare modestă în contractul său, care îi permite lui Real să-l aducă relativ ieftin.

El și-a lansat cariera de antrenor în Portugalia - a condus FC Porto către două titluri în Primeira Liga și un trofeu în Liga Campionilor 2004. A trecut apoi pe la cluburi precum Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica.

A câștigat o altă coroană europeană cu Inter, precum și titluri de campion în Anglia, Spania și Italia, printre altele într-o serie strălucitoare de trofee interne și continentale, precizează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prăbușire în lanț: Rețeaua de credite care a scos la iveală un risc ascuns uriaș pentru bănci și fonduri internaționale
Publicat acum 9 minute
Cât valorează vânătoarea în Europa și de ce România rămâne în urmă - analiza lui Adrian Năstase
Publicat acum 25 minute
Jose Mourinho revine la Real Madrid
Publicat acum 42 minute
Săptămână de lucru de 4 zile: Țara care sfidează modelul clasic și depășește economic multe state cu program de 5 zile
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Burnout-ul la elevi, fenomen periculos. Semnele pe care adulții le ignoră atunci când copiii refuză să facă temele sau să învețe pentru evaluări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Publicat acum 3 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close