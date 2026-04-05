Subcategorii în Sport

Fapt mai puțin știut despre Mircea Lucescu / Video
Data publicării: 17:28 05 Apr 2026

Fapt mai puțin știut despre Mircea Lucescu / Video
Autor: Andrei Itu

mircea lucescu pe stadionul din istanbul Foto: Agerpres / Mircea Lucescu

Părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat un lucru mai puțin cunoscut, dar extrem de important despre Mircea Lucescu și ajutorul acestuia pentru comunitatea de români din Istanbul.

Marele antrenor român Mircea Lucescu a avut un rol esențial în acordarea bisericii „Sfânta Muceniță Paraschevi” românilor din Istanbul în anul 2004. Este o biserică reconstruită, inițial, de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu în anul 1692.

Ajutorul dat de Mircea Lucescu pentru românii din Istanbul cu privire la Biserica "Sfânta Muceniță Paraschevi"

"Nu știu câtă lume cunoaște acest fapt, dar și prin implicarea deosebită și ajutorul neprețuit al marelui antrenor Mircea Lucescu, românii din Istanbul au primit în folosință biserica "Sfânta Muceniță Paraschevi" din cartierul Hasköy în anul 2004. Această biserică fusese reconstruită din temelie de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu Voievod în anul 1692.

Acum, în momente de grea suferință, în urma înrăutățirii stării sale de sănătate, domnul Mircea Lucescu, care a avut un rol deosebit în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea fotbalului românesc și creșterea a numeroase generații de sportivi de renume, fiind un antrenor apreciat la nivel internațional, are nevoie mai mult ca oricând de rugăciunile noastre. Dumnezeu să îi dea sănătate!", a transmis părintele Adrian Agachi, pe o rețea socială.

Video - Biserica Românească din Istanbul - „Sfânta Muceniță Paraschevi”

Amintim că situația lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit brusc chiar în momentul în care trebuia să fie externat. 

Mircea Lucescu, mutat la Terapie Intensivă, duminică dimineață

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă, în duminică dimineață, a confirmat Spitalul Universitar de Urgență București. Familia fostului selecționer este la spital, iar fiul său, Răzvan, a venit de urgență din Grecia.

Vineri, Mircea Lucescu trebuia să fie externat, însă a suferit un infarct miocardic. Pe surse, informațiile de vineri afirmatu ă fostul selecționar ar fi trecut prin al doilea infarct în aceeași zi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

