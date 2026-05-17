€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text
Data publicării: 17 Mai 2026

Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text
Autor: Tiberiu Vasile

Universitatea Craiova - U Cluj, finala pentru titlu | LIVE Text Universitatea Craiova - U Cluj, finala pentru titlu | LIVE Text Sursa Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc diseară, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, într-un meci decisiv în Superliga.

Min 27: Un nou cartonaș galben! Mendy a fost penalizat după un duel cu Mora.

Min 23: Dan Nistor trimite mingea în careu dintr-o fază fixă, însă defensiva oltenilor intervine rapid și îndepărtează pericolul fără emoții.

Min 18: Ocazie importantă pentru David Matei, al cărui șut de la marginea careului a fost deviat în ultimul moment de un adversar, mingea ieșind în corner.

Min 15: Minutul vine cu emoții pentru Craiova. Carlos Mora resimte câteva dureri

Min 10: Minutul 10 aduce primul cartonaș galben al partidei, Dan Nistor fiind avertizat în urma unor momente tensionate cu jucătorii adverși.

Min 9: 2-0 Craiova! Universitatea Craiova își dublează avantajul și tensionează serios atmosfera. „Alb-albaștrii” au început meciul în forță și pun presiune constantă încă din primele minute. Reușita a fost intens contestată de clujeni, însă a fost validată după verificare. Al Hamlawi a plecat singur spre poarta apărată de Lefter și a majorat diferența la 2-0, finalizând cu un șut jos, plasat pe lângă portarul clujenilor. Faza a fost analizată, iar golul a fost confirmat ulterior și de sistemul VAR.

Min 3: Gol Craiova! David Matei deschide scorul în minutul 3 pentru Universitatea Craiova, într-un start exploziv de meci pe „Ion Oblemenco”, în duelul cu U Cluj.

Update: A început meciul!

Universitatea Craiova - U Cluj se apropie de ceea ce mulți numesc deja meciul sezonului în Superliga, un duel cu presiune maximă și implicații directe în lupta pentru titlu. Diseară, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, atmosfera promite să fie una de meci decisiv. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe DC News.ro.

Totul se joacă în Bănie

În acest moment, doar două echipe mai păstrează șanse reale la trofeu în Superliga, Universitatea Craiova și U Cluj. Dacă oltenii câștigă, titlul ar ajunge în Bănie după 35 de ani de așteptare. Orice alt scenariu mută verdictul până în ultima etapă, cu tensiune maximă pentru final.

Nu e prima confruntare cu miză uriașă dintre cele două în ultimele zile. Miercuri, Craiova a ridicat Cupa României după un 0-0 (6-5 d.l.d.) chiar împotriva celor de la „Șepcile roșii”. Acum însă, miza este mai mare.

Duelul statisticilor: Echilibru aproape perfect

În primele 38 de runde, ambele formații au bifat câte 22 de victorii, cele mai multe. Craiova stă foarte bine pe teren propriu, cu 14 succese, în timp ce U Cluj a fost extrem de eficientă în deplasare, cu 11 victorii, cel mai bun bilanț pe acest segment.

Clujenii au și cel mai mic număr de egaluri din Superliga, doar șase, iar un singur rezultat de acest tip a venit pe teren advers.

La capitolul ofensiv, echilibrul continuă. Ambele echipe au marcat câte 60 de goluri, iar 16 dintre ele au venit din faze fixe. În plus, sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în sezonul 2025/26, 20 la Craiova și 19 la U Cluj.

Apărări solide

Defensiv, cifrele sunt aproape identice. U Cluj a primit 32 de goluri, Craiova 33. Oltenii au 17 meciuri fără gol primit, dintre care cinci în play-off, ceea ce arată o consistență defensivă importantă în momentele decisive.

De partea cealaltă, U Cluj excelează la faze fixe defensive, cu doar șase goluri încasate din astfel de situații, cea mai bună cifră din campionat.

Un detaliu interesant în această ediție de Superliga vine din zona driblingurilor. U Cluj conduce în play-off după opt etape, cu 73 de driblinguri reușite, în timp ce Craiova are 52. Diferența sugerează un stil mai direct și mai tehnic din partea ardelenilor.

Atmosferă pe „Ion Oblemenco”

Interesul fanilor pentru  Universitatea Craiova - U Cluj este uriaș. În ultimele 19 meciuri jucate acasă în Superliga, Craiova a adunat 294.061 de spectatori. Partida de diseară va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon pe noul stadion.

Jucători decisivi

U Cluj vine cu doi jucători în formă maximă. Jovo Lukic are 20 de contribuții ofensive (18 goluri și 2 pase decisive), în timp ce Issouf Macalou a adunat 20 de contribuții (6 goluri și 14 assisturi). Lukic este în fruntea clasamentului golgheterilor, iar Macalou se luptă cu Alin Roman (UTA) pentru titlul de cel mai bun pasator decisiv.

Antrenorii și impactul lor

Cristiano Bergodi are un istoric important la Craiova. A condus echipa în 2020, în 17 partide din sezoanele 2019/20 și 2020/21, cu 14 victorii și doar 3 înfrângeri. A fost foarte aproape de titlu în 2019/20, ratat la limită.

Ca adversar, însă, cifrele lui nu sunt la fel de bune. În deplasări de campionat are o singură victorie în șapte meciuri, un 0-1 cu Sepsi pe 28 mai 2023, restul fiind trei egaluri și trei eșecuri.

De cealaltă parte, Filipe Coelho are un procent solid pe banca oltenilor în Superliga, 71,2% puncte câștigate în 22 de meciuri, de la instalarea din etapa a 17-a. Bergodi stă chiar mai bine la eficiență generală, cu 58 de puncte din 75 posibile, adică 77,3%.

De la revenirea lui U Cluj în prima scenă în 2022, cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori în Superliga. Craiova a câștigat de patru ori, U Cluj de două ori, iar cinci meciuri s-au terminat la egalitate, notează Gazeta Sporturilor.

CITEȘTE ȘI: Universitatea Craiova - U Cluj, ”finala campionatului”. Duminică seară se poate decide campioana
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

u cluj
universitatea craiova
superliga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Cuba ar fi discutat scenarii de atac cu drone împotriva SUA
Publicat acum 40 minute
”Îmi doresc un premier care să știe economie”: Cine este Delia Velculescu, doamna de fier a FMI-ului, posibil viitor prim-ministru al României. A salvat Ciprul și Grecia, în cele mai grele crize economice
Publicat acum 49 minute
Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 12 ore si 35 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close