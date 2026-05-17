Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text

Min 27: Un nou cartonaș galben! Mendy a fost penalizat după un duel cu Mora.

Min 23: Dan Nistor trimite mingea în careu dintr-o fază fixă, însă defensiva oltenilor intervine rapid și îndepărtează pericolul fără emoții.

Min 18: Ocazie importantă pentru David Matei, al cărui șut de la marginea careului a fost deviat în ultimul moment de un adversar, mingea ieșind în corner.

Min 15: Minutul vine cu emoții pentru Craiova. Carlos Mora resimte câteva dureri

Min 10: Minutul 10 aduce primul cartonaș galben al partidei, Dan Nistor fiind avertizat în urma unor momente tensionate cu jucătorii adverși.

Min 9: 2-0 Craiova! Universitatea Craiova își dublează avantajul și tensionează serios atmosfera. „Alb-albaștrii” au început meciul în forță și pun presiune constantă încă din primele minute. Reușita a fost intens contestată de clujeni, însă a fost validată după verificare. Al Hamlawi a plecat singur spre poarta apărată de Lefter și a majorat diferența la 2-0, finalizând cu un șut jos, plasat pe lângă portarul clujenilor. Faza a fost analizată, iar golul a fost confirmat ulterior și de sistemul VAR.

Min 3: Gol Craiova! David Matei deschide scorul în minutul 3 pentru Universitatea Craiova, într-un start exploziv de meci pe „Ion Oblemenco”, în duelul cu U Cluj.

Update: A început meciul!

Universitatea Craiova - U Cluj se apropie de ceea ce mulți numesc deja meciul sezonului în Superliga, un duel cu presiune maximă și implicații directe în lupta pentru titlu. Diseară, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, atmosfera promite să fie una de meci decisiv. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe DC News.ro.

Totul se joacă în Bănie

În acest moment, doar două echipe mai păstrează șanse reale la trofeu în Superliga, Universitatea Craiova și U Cluj. Dacă oltenii câștigă, titlul ar ajunge în Bănie după 35 de ani de așteptare. Orice alt scenariu mută verdictul până în ultima etapă, cu tensiune maximă pentru final.

Nu e prima confruntare cu miză uriașă dintre cele două în ultimele zile. Miercuri, Craiova a ridicat Cupa României după un 0-0 (6-5 d.l.d.) chiar împotriva celor de la „Șepcile roșii”. Acum însă, miza este mai mare.

Duelul statisticilor: Echilibru aproape perfect

În primele 38 de runde, ambele formații au bifat câte 22 de victorii, cele mai multe. Craiova stă foarte bine pe teren propriu, cu 14 succese, în timp ce U Cluj a fost extrem de eficientă în deplasare, cu 11 victorii, cel mai bun bilanț pe acest segment.

Clujenii au și cel mai mic număr de egaluri din Superliga, doar șase, iar un singur rezultat de acest tip a venit pe teren advers.

La capitolul ofensiv, echilibrul continuă. Ambele echipe au marcat câte 60 de goluri, iar 16 dintre ele au venit din faze fixe. În plus, sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în sezonul 2025/26, 20 la Craiova și 19 la U Cluj.

Apărări solide

Defensiv, cifrele sunt aproape identice. U Cluj a primit 32 de goluri, Craiova 33. Oltenii au 17 meciuri fără gol primit, dintre care cinci în play-off, ceea ce arată o consistență defensivă importantă în momentele decisive.

De partea cealaltă, U Cluj excelează la faze fixe defensive, cu doar șase goluri încasate din astfel de situații, cea mai bună cifră din campionat.

Un detaliu interesant în această ediție de Superliga vine din zona driblingurilor. U Cluj conduce în play-off după opt etape, cu 73 de driblinguri reușite, în timp ce Craiova are 52. Diferența sugerează un stil mai direct și mai tehnic din partea ardelenilor.

Atmosferă pe „Ion Oblemenco”

Interesul fanilor pentru Universitatea Craiova - U Cluj este uriaș. În ultimele 19 meciuri jucate acasă în Superliga, Craiova a adunat 294.061 de spectatori. Partida de diseară va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon pe noul stadion.

Jucători decisivi

U Cluj vine cu doi jucători în formă maximă. Jovo Lukic are 20 de contribuții ofensive (18 goluri și 2 pase decisive), în timp ce Issouf Macalou a adunat 20 de contribuții (6 goluri și 14 assisturi). Lukic este în fruntea clasamentului golgheterilor, iar Macalou se luptă cu Alin Roman (UTA) pentru titlul de cel mai bun pasator decisiv.

Antrenorii și impactul lor

Cristiano Bergodi are un istoric important la Craiova. A condus echipa în 2020, în 17 partide din sezoanele 2019/20 și 2020/21, cu 14 victorii și doar 3 înfrângeri. A fost foarte aproape de titlu în 2019/20, ratat la limită.

Ca adversar, însă, cifrele lui nu sunt la fel de bune. În deplasări de campionat are o singură victorie în șapte meciuri, un 0-1 cu Sepsi pe 28 mai 2023, restul fiind trei egaluri și trei eșecuri.

De cealaltă parte, Filipe Coelho are un procent solid pe banca oltenilor în Superliga, 71,2% puncte câștigate în 22 de meciuri, de la instalarea din etapa a 17-a. Bergodi stă chiar mai bine la eficiență generală, cu 58 de puncte din 75 posibile, adică 77,3%.

De la revenirea lui U Cluj în prima scenă în 2022, cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori în Superliga. Craiova a câștigat de patru ori, U Cluj de două ori, iar cinci meciuri s-au terminat la egalitate, notează Gazeta Sporturilor.

