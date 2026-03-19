Lionel Messi a marcat al 900-lea gol al carierei sale
Data publicării: 08:53 19 Mar 2026

Lionel Messi a marcat al 900-lea gol al carierei sale
Autor: Darius Mureșan

Messi Sursa Foto: Agerpres / Messi

Lionel Messi a marcat al 900-lea gol din cariera sa.

Superstarul argentinian Lionel Messi a înscris miercuri al 900-lea gol din cariera sa, însă a reuşit să evite eliminarea echipei sale, Inter Miami, in optimile de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF, în faţa unei alte formaţii americane, Nashville FC.

Messi (38 ani) a deschis scorul în minutul 7 al întâlnirii disputate pe teren propriu de gruparea din Florida şi încheiată la egalitate, 1-1. Pentru oaspeţi a marcat Cristian Espinoza, în repriza secundă (74).

Meciul tur s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, astfel că Nashville SC s-a calificat în faza următoare graţie regulii golului marcat în deplasare.

Graţie reuşitei de miercuri, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrie de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.

Octuplul câştigător al Balonului de Aur a înscris anterior 672 de goluri pentru FC Barcelona, 32 pentru Paris Saint-Germain, precum şi 115 goluri pentru selecţionata Argentinei, cu care a cucerit titlul de campion mondial în 2022.

VEZI ȘI: Donald Trump, de lângă Lionel Messi, promite înfrângerea totală a regimului de la Teheran: Sfat pentru diplomații iranieni din întreaga lume

Cristiano Ronaldo, marele său rival

Golul cu numărul 900 al lui Lionel Messi a venit la 21 de ani de la prima sa reuşită ca profesionist, când avea doar 17 ani, într-un meci câştigat de FC Barcelona cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Albacete, în 2005.

Marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, aflat în continuare în activitate la 41 de ani, a depăşit deja bariera de 900 de goluri, fiind deţinătorul recordului în fotbalul profesionist, cu 965 de realizări.

Legenda fotbalului brazilian Pele este creditat cu peste 1.000 de goluri, însă această performanţă face obiectul dezbaterilor, în condiţiile în care statisticile fixează totalul său oficial la 762 de goluri, marcate pentru echipele Santos FC, New York Cosmos şi selecţionata Braziliei, potrivit Agerpres.

