UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs

Potrivit UEFA, organismul disciplinar a declarat inadmisibilă plângerea clubului catalan, care a considerat prestația arbitrului contrară regulamentului actual, având impact asupra desfășurării meciului și a rezultatului acestuia, conform unui comunicat de presă, potrivit EFE.

Plângerea s-a concentrat pe un incident specific: hențul fundașului Marc Pubill în careu, după ce a primit o pasă de la portarul Juan Musso. FC Barcelona susține că jocul s-a reluat corect în momentul pasei portarului madrilen și că ar fi trebuit să se acorde o lovitură de pedeapsă, contrar interpretării echipei de arbitraj.

FC Barcelona consideră că această decizie, împreună cu gravul eșec al VAR de a interveni, constituie o eroare semnificativă. În consecință, clubul a solicitat o anchetă, acces la comunicările arbitrului și, dacă este necesar, recunoașterea oficială a erorilor și adoptarea măsurilor corespunzătoare. În același spirit, FC Barcelona consideră că nu este prima dată când, în edițiile recente ale Ligii Campionilor UEFA, decizii de arbitraj de neînțeles au prejudiciat grav echipa, creând un avantaj clar nedrept și împiedicând-o să concureze de la egal la egal cu alte cluburi, se arată în comunicatul catalan.

În sezonul trecut, FC Bruges a primit penalty în meciul din Liga Campionilor cu Aston Villa după un incident similar în care au fost implicați fundașul Tyrone Ming și portarul Emiliano Martinez, iar după incidentul de miercurea trecută jucătorii Barcelonei au cerut imediat acordarea unui penalty.

Totuși, cererea jucătorilor catalani a fost ignorată de arbitrul român Istvan Kovacs, iar arbitrul din camera VAR, germanul Christian Dingert, a ales să nu intervină la faza respectivă.

Atletico Madrid a câștigat cu 2-0 pe Spotify Camp Nou, un rezultat pe care Barcelona va încerca să-l răstoarne în această seară în manșa retur de pe Riyadh Air Metropolitano, potrivit Agerpres.