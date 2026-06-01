Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi, la cererea României. Reuniunea va avea loc la ora 22:00 a României. Cererea României vine după ce o dronă rusească a ajuns în Galați, unde a explodat pe un bloc.

Reuniunea are loc în urma invocării articolelor 34 și 35 din Carta ONU.

Articolul 34 din Carta ONU oferă Consiliului de Securitate autoritatea de a investiga orice diferend sau situație care ar putea genera fricțiuni internaționale sau declanșa un conflict. Scopul este de a determina dacă continuarea situației respective amenință pacea și securitatea internațională: Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, pentru a stabili dacă continuarea acelui diferend sau acelei situaţii este de natură să pună în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Articolul 35 din Carta ONU permite oricărui stat membru să aducă în atenția Consiliului de Securitate sau a Adunării Generale orice diferend sau situație de natură să pună în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Printre altele, acesta prevede: Orice Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situaţii de natura celor prevăzute la art. 34.

Vor participa ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

De altfel, chiar ambasadorul Cornel Feruță a făcut anunțul pe Facebook:

”Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați. Intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Țoiu”.