S-a terminat cu petrecerile până dimineața? Țara care schimbă regulile pentru turiști

Croația a adoptat noi legi ample menite să combată comportamentul antisocial în cele mai frecventate zone turistice ale țării, oferind autorităților locale posibilitatea de a restricționa vânzarea de alcool pe timpul nopții.

Măsuri împotriva exceselor din viața de noapte

Noile măsuri vin în contextul în care oficialii își intensifică eforturile pentru a limita excesele vieții de noapte și pentru a proteja locuitorii din destinațiile care atrag anual milioane de turiști.

Potrivit modificărilor aduse Legii Comerțului, orașele și municipalitățile vor putea impune restricții privind vânzarea de alcool între orele 20:00 și 06:00 în zonele afectate de zgomot excesiv, tulburarea liniștii publice și incidentele provocate de petrecerile nocturne.

Măsura este considerată parte a unei campanii mai ample împotriva așa-numitului „turism de petrecere”, un fenomen care a devenit o problemă tot mai mare în unele dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul Croației, potrivit Express.