€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Roland Garros
Data publicării: 31 Mai 2026

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Roland Garros
Autor: Elena Aurel

sorana cîrstea wta tenis roma Tenismena română Sorana Cîrstea. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent de la Roland Garros.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, duminică, după ce a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang cu 6-3, 7-6 (7/4).

Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, care şi-a anunţat retragerea la finalul anului, are cel mai bun sezon al carierei, cu un titlu la Cluj-Napoca şi semifinale la Rouen şi Roma. Ea şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Paris, realizată prima oară în 2009. Totodată, sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat al Soranei la un turneu de Mare Şlem, după cele două de la Paris şi cel atins la US Open în 2023.

Românca a dominat primul set, adjudecat cu 6-3, iar în actul secund a condus cu 5-2, dar nu a reuşit să încheie conturile. Wang (25 ani, 148 WTA) a câştigat patru ghemuri consecutiv, dar Cîrstea a trimis setul în tiebreak, în care s-a impus cu 7-4, după aproape două ore de joc (1 h 55 min).

Wang a învins-o pe Cîrstea în primul lor duel, în 2020, în primul tur la Shenzhen, cu 3-6, 6-1, 6-1.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 470.000 de euro şi 430 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi rusoaica Mirra Andreeva, a opta favorită, sau elveţianca Jil Teichmann, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: 5 obiceiuri aparent inofensive care îți distrug dinții fără să-ți dai seama

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorana cirstea
roland garros
tenis
mare slem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
După întreruperile serviciilor, Vodafone a venit cu despăgubirea. Câți bani a primit Elena Cristian (DC Business)
Publicat acum 37 minute
Alertă ANM: Vijelii și grindină în mare parte din țară. Elena Mateescu, prognoza meteo actualizată, inclusiv în Capitală
Publicat acum 47 minute
Deschiderea strâmtorii Ormuz, gură de oxigen pentru România. Ţara noastră, campioană la inflaţie
Publicat acum 53 minute
Prăjitură pufoasă cu portocale și migdale, gata în doar câteva minute
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Când devine durerea de spate o urgență medicală: Avertismentul dr. Vadim Palii (SANADOR) / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 27 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Ce înseamnă Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close