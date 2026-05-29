Sorana Cîrstea, emoționată la Roland Garros 2026. Cine a venit să o susțină

Sorana Cîrstea (locul 18 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului Roland Garros 2026, după ce a învins- cu 6-0, 6-0 pe Solana Sierra (locul 68 WTA), în turul trei al competiției de la Paris.

În optimile de finală de la Roland Garros, Sorana Cîrstea se va duela cu chinezoaica Xiyu Wang (locul 148 WTA).

Sorana Cîrstea, surpriză din partea unui om drag care a mers la Roland Garros să o susțină

La turneul de Grand Slam de la Paris, Sorana Cîrstea a fost surprinsă de fratele ei. Mihnea Cîrstea s-a dus la Roland Garros 2026 pentru a o susține și încuraja pe sora sa.

”Astăzi (n.red. vineri) a sosit și fratele meu. M-am bucurat enorm, am o echipă extrem de specială la acest turneu. Mă bucur să pot să îl am pe tatăl meu alături, să pot să îl am pe fratele meu alături, pe domnul Marius Comănescu și echipa mea normală, Adrian Cruciat și Andrei Cristofor.

(n.red. despre meciul cu Xiyu Wang) Mâine vom face un antrenament cu un stângaci, voi vorbi cu antrenorul meu, vom face planul, voi încerca să mă obișnuiesc destul de repede.

Am destulă experiență să mă pot adapta la orice fel de joc. Este o jucătoare mult mai periculoasă decât locul din clasament. Este în turul 4 și înseamnă că joacă bine. Sper să fac din nou un meci bun”, a declarat Sorana Cîrstea, în cadrul unei conferințe de presă.

Pentru un loc în sferturile de finală la Roland Garros, Sorana Cîrstea se va lupta cu Xiyu Wang, jucătoare din China.

În turul trei de la Roland Garros, Xiyu Wang a învins-o pe ucraineanca Yuliia Starodubtseva, scor 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea și Xiyu Wang s-au mai duelat o singură dată în circuitul WTA, respectiv în anul 2020, la Shenzen. Atunci tenismena din China a a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-1.

Câștigătoarea meciului Sorana Cîrstea - Xiyu Wang va primi, pe lângă accederea în sferturile competiției, și un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte în clasamentul WTA.