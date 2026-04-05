DCNews Sport Argentinianul Mariano Navone, triumfător la turneul ATP Țiriac Open 2026
Data publicării: 16:42 05 Apr 2026

Argentinianul Mariano Navone, triumfător la turneul ATP Țiriac Open 2026
Autor: Iulia Horovei

mariano navone Tenismenul argentinian Mariano Navone. Sursa foto: Agerpres

Jucătorul argentinian de tenis Mariano Navone a triumfat duminică, la turneul Ţiriac Open (ATP 250), câștigând primul său titlu ATP din carieră.

Tenismenul argentinian Mariano Navone a câştigat primul său titlu ATP, duminică, la turneul Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis „Simona Halep” din Bucureşti, după ce l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Merida, cu 6-2, 4-6, 7-5.

Navone, triumfător la a doua finală ATP Țiriac Open

Navone (25 ani, 60 ATP), care a jucat a doua sa finală la Bucureşti, după cea din 2024, a obţinut victoria după două ore şi 17 minute. Navone mai avea o finală ATP, în 2014, la Rio de Janeiro.

Navone şi Merida (21 ani, 136 ATP) s-au înfruntat până acum o singură dată în circuitul profesionist, în 2022, în primul tur la Denia (Spania), turneu M25, sud-americanul câştigând cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

Merida, venit din calificări, s-a ales cu un cec de 54.360 de euro şi 178 puncte ATP.

Navone a fost recompensat cu 93.175 de euro şi 250 de puncte ATP.

Francezii Sadio Doumbia şi Fabien Reboul, principalii favoriţi, au câştigat titlul la dublu, după ce i-au învins pe cehii Adam Pavlasek/Patrik Rikl cu 6-1, 6-4, după 63 de minute.

Francezii s-au ales cu un cec de 32.410 de euro şi 250 de puncte ATP, iar cehii au primit 17.410 euro şi 150 de puncte ATP.

Doumbia şi Reboul au obţinut al şaselea titlu ATP, ei având şi alte cinci finale jucate, notează Agerpres.

