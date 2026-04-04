Data actualizării: 15:30 04 Apr 2026 | Data publicării: 15:29 04 Apr 2026

Video viral cu Marius Șumudică la Țiriac Open 2026: „Prietene, joacă tenis, nu vorbi!”
Autor: Andrei Itu

marius sumudica tiriac open 2026 Colaj Facebook Alin Grigore

Marius Șumudică, ultima dată antrenor la echipa de fotbal Al-Okhdood, a fost în centrul unui moment controversat la turneul de tenis Țiriac Open 2026.

Marius Șumudică, în vârstă de 55 de ani, a fost prezent în tribune la un meci de tenis în cadrul turneului Țiriac Open 2026.

Marius Șumudică pare că l-a deranjat în repetate rânduri pe jucătorul de tenis din Bosnia Damir Dzumhur deoarece a vorbit între servicii. Mai mult, cei doi au avut chiar și un schimb de replici la finalul unui game.

La câteva zile după incident, în mediul online a apărut un clip cu dialogul dintre Damir Dzumhur și Marius Șumudică.

Marius Șumudică, către Damir Dzumhur la Țiriac Open 2026: „Prietene, joacă tenis, nu vorbi!”

Dzumhur s-a arătat vizibil deranjat și a aruncat o privire către tribună, spre Marius Șumudică, reproșându-i că vorbește între servicii, fapt considerat a fi un comportament pe care îl consideră nepotrivit și contrar conduitei din tenis.

Totodată, bosniacul, numărul 73 ATP, s-a uitat către arbitrul de scaun și i-a spus: „Au venit aici să parieze. Știi asta, nu?”.

Șumudică i-a replicat imediat bosniacului, în limba engleză: „My friend, play, don't speak!” (n.red. „Prietene, joacă tenis, nu vorbi!”.

VIDEO

Dzumhur a criticat atitudinea publicului, cu referire la Marius Șumudică

La finalul meciului, Dzumhur a criticat într-un interviu că publicul nu a respectat jocul de tenis, făcând referire și la Marius Șumudică.

„Am avut unele probleme cu niște oameni din tribune. Pur și simplu nu cunosc regulile tenisului. Atât. Da, între servicii. Vorbeau, evident, intenționat. Adică, nu că o fac intenționat pentru mine, ci pentru că vor ca celălalt jucător să câștige.

Și, desigur, asta e dreptul tău. Asta e decizia ta. Unii te încurajează, alții nu. Și nu mă bag în asta, dar trebuie să se facă într-un mod corect.

Vorbeam despre corectitudine și, în tenis, există niște reguli. Nu e la fel, atmosfera nu poate fi aceeași la tenis și la fotbal. E puțin diferit față de fotbal, față de baschet, unde poți țipa chiar și în timpul jocului; în tenis, între două servicii, nu poți striga și nu poți vorbi cu jucătorul sau tuși, așa că cred că este ceva puțin lipsit de respect față de jucător.

Așa cum am spus, aceasta este meseria noastră, asta facem toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât de bine putem și cred că cineva care a venit și a încercat să o strice într-un fel nu este frumos”, a spus Dzumhur.

Pedeapsa primită de Marius Șumudică în urmă cu 10 ani după ce a pariat pe meciurile echipei sale

Amintim că Marius Șumudică a fost suspendat în urmă cu 10 ani deoarece a pariat pe meciurile echipei sale.


În luna februarie 2016, pe când era antrenor la Astra Giurgiu, Marius Șumudică a primit o suspendare de 6 luni, dar și o amendă de 100.000 de lei, după ce s-a demonstrat că a pariat pe partide din Liga 1, inclusiv ale echipei sale de atunci. Acest fapt era interzis  de regulament.

