Sorana Cîrstea, duel cu Coco Gauff pentru un loc în finala de la Roma

Tenismena română Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA) o va întâlni pe americanca Coco Gauff (22 ani, 4 WTA), în faza semifinalelor turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Gauff s-a calificat marți seară în semifinale, după ce a trecut de mai tânăra sa adversară, Mirra Andreeva, (19 ani, 7 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-4, în sferturile de finală.

Sorana Cîrstea, favorită 26 a turnelui, a trecut, în cursul zilei de marți, de letona Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0), o premieră pentru jucătoarea română, care nu a mai ajuns în această fază a competiției din Italia.

Al patrulea meci direct dintre Cîrstea și Gauff

Sorana Cîrstea şi Coco Gauff s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul WTA şi, de fiecare dată, jucătoarea de peste Ocean s-a impus.

Totuși, niciunul dintre meciuri nu a fost câștigat ușor de Coco Gauff, toate având nevoie de set decisiv. Două dintre întâlnirile directe au avut loc în lunile martie și aprilie 2026.

