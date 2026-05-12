€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Sport Coșmar pentru Cristiano Ronaldo, după o gafă bizară a portarului de la Al-Nassr în meciul cu Al-Hilal. Titlul se decide în ultima etapă / Video
Data publicării: 12 Mai 2026

Coșmar pentru Cristiano Ronaldo, după o gafă bizară a portarului de la Al-Nassr în meciul cu Al-Hilal. Titlul se decide în ultima etapă / Video
Autor: Andrei Itu

cristiano-ronaldo-a-fost-suspendat-pentru-un-meci-dupa-un-gest-obscen_04962300 Cristiano Ronaldo. Sursa Foto: Agerpres

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ratat sărbătorirea titlului în Arabia Saudită, după meciul Al-Nassr - Al-Hilal 1-1, din penultima etapă, după o gafă bizară a coechipierului său.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ratat sărbătorirea titlului în Arabia Saudită, după meciul Al-Nassr - Al-Hilal 1-1, din penultima etapă. 

Gafă bizară a portarului de la Al-Nassr, chiar la ultima fază

Echipa superstarului portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a deschis scorul în minutul 37, prin Mohamed Simakan, însă Al-Hilal a reușit să egaleze, chiar la ultima fază, după un autogol bizar al lui Bento. La o centrare ușoară, portarul Bento a ieșit pe sub minge și a scăpat mingea în poartă.

Video

Al Nassr trebuie să câștige în ultima etapă pentru a fi sigură de titlu

Astfel, Cristiano Ronaldo mai așteaptă până să devină campion în Arabia Saudită, după remiza dintre Al-Nassr și Al-Hilal.

Acum, Al-Nassr va afla dacă va fi campioană abia în ultima etapă, fiind la cinci puncte distanță de Al-Hilal, cu o etapă rămasă de jucat. 

Al-Nassr mai are meci cu Damac, iar Al-Hilal mai are două partide, cu Neom și Al-Fayha.  În situația în care se ajunge la egalitate de puncte, Al-Hilal are avantaj la partidele directe, după 3-1 în tur. În concluzie, pentru a fi sigură că ia campionatul, Al-Nassr trebuie să câștige în ultima etapă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristiano ronaldo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 57 minute
Sorana Cîrstea, duel cu Coco Gauff pentru un loc în finala de la Roma
Publicat acum 57 minute
Ucraina, lovită de un nou scandal de corupție. Aderarea rapidă la UE dorită de Zelenski, în pericol
Publicat acum 59 minute
A murit jucătorul NBA Brandon Clarke, de la Memphis Grizzlies, la vârsta de 29 de ani / Video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Coșmar pentru Cristiano Ronaldo, după o gafă bizară a portarului de la Al-Nassr în meciul cu Al-Hilal. Titlul se decide în ultima etapă / Video
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Liberalii favoriți pentru funcția de premier. Prim-ministrul tehnocrat pică! Bogdan Chirieac: Se află în mâinile lui Bolojan
 
Cele mai citite știri
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close