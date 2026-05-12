Coșmar pentru Cristiano Ronaldo, după o gafă bizară a portarului de la Al-Nassr în meciul cu Al-Hilal. Titlul se decide în ultima etapă / Video

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ratat sărbătorirea titlului în Arabia Saudită, după meciul Al-Nassr - Al-Hilal 1-1, din penultima etapă.

Gafă bizară a portarului de la Al-Nassr, chiar la ultima fază

Echipa superstarului portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a deschis scorul în minutul 37, prin Mohamed Simakan, însă Al-Hilal a reușit să egaleze, chiar la ultima fază, după un autogol bizar al lui Bento. La o centrare ușoară, portarul Bento a ieșit pe sub minge și a scăpat mingea în poartă.

Al Nassr trebuie să câștige în ultima etapă pentru a fi sigură de titlu

Astfel, Cristiano Ronaldo mai așteaptă până să devină campion în Arabia Saudită, după remiza dintre Al-Nassr și Al-Hilal.

Acum, Al-Nassr va afla dacă va fi campioană abia în ultima etapă, fiind la cinci puncte distanță de Al-Hilal, cu o etapă rămasă de jucat.

Al-Nassr mai are meci cu Damac, iar Al-Hilal mai are două partide, cu Neom și Al-Fayha. În situația în care se ajunge la egalitate de puncte, Al-Hilal are avantaj la partidele directe, după 3-1 în tur. În concluzie, pentru a fi sigură că ia campionatul, Al-Nassr trebuie să câștige în ultima etapă.