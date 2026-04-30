Președintele FIFA, Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a insistat că Iranul va participa la Cupa Mondială de Fotbal din această vară, în ciuda faptului că federația nu a participat la congresul de la Vancouver, scrie The Guardian.

Incertitudini ridicate după refuzul intrării unui oficial iranian în Canada

O delegație formată din trei persoane, reprezentând Federația Iraniană de Fotbal, a zburat marți la Toronto, dar unuia dintre ei i s-a refuzat intrarea în Canada, iar ceilalți doi au refuzat să participe la congres, aparent în semn de protest.

Mass-media iraniană a relatat la începutul acestei săptămâni că președintele IFF, Mehdi Taj, a fost refuzat pe aeroportul Pearson din Toronto, în ciuda faptului că i s-a acordat permisiunea de a călători. Surse FIFA au descris problema ca fiind o „situație regretabilă”, dar au insistat că Iranul a fost invitat să participe la congres și că responsabilitatea de a decide cine intră în țară revine autorităților canadiene.

Infantino confirmă: Iranul participă la CM 2026, după programul stabilit

Participarea Iranului a reprezentat un subiect de incertitudine din cauza războiului început de SUA și Israel în Iran, dar Infantino a insistat că echipa națională a acestei țări va juca meciurile împotriva selecționatelor Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului.

„Permiteți-mi să încep de la bun început. prin a confirma imediat, pentru cei care poate vor dori să spună altceva sau să scrie altceva, că, desigur, Iranul va participa la Cupa Mondială FIFA 2026”, a spus Infantino.

„Și, bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite ale Americii. Motivul este simplu, pentru că trebuie să ne unim. Trebuie să aducem oamenii împreună. Există suficiente probleme în întreaga lume. Există destui oameni care încearcă să divizeze întreaga lume. Dacă nimeni nu încearcă să se unească, ce se va întâmpla cu lumea noastră? Trebuie să o facem și avem această oportunitate”, a mai declarat șeful FIFA.

Iranul va debuta la Cupa Mondială de Fotbal 2026 împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie. Dacă ambele echipe vor termina pe locul secund în grupele lor, cele două formații se vor întâlni în prima rundă eliminatorie, după ce s-au confruntat în faza grupelor la Cupa Mondială din 2022, din Qatar.

Cupa Mondială 2026 este organizată în perioada 11 iunie - 19 iulie de SUA, Canada şi Mexic.

