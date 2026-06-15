 Sorana Cîrstea își menține poziția în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine poziționată jucătoare de tenis din România în clasamentul WTA, menținându-se pe locul 18 în ierarhia dată publicității luni.

Sorana Cîrstea rămâne pe locul 18 în ierarhia dată publicității luni, după ce a atins optimile de finală la turneul pe iarbă de la Queen's Club din Londra.

Jaqueline Cristian a coborât în schimb două locuri și se află acum pe 40, în timp ce Elena-Gabriela Ruse a ieșit din top 100 și se află acum pe cea de-a 105-a poziție.

Ierarhia este dominată de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rîbakina și de poloneza Iga Swiatek.

Croata Donna Vekic, care a câștigat turneul de la Queen's din postura de 'lucky loser' a urcat 43 de locuri și se află acum pe 33, însă cel mai mare salt, de 290 de locuri, l-a făcut americanca Robin Montgomery, campioana de la 's-Hergovenbosch, clasată în acest moment pe locul 194 mondial.

Clasamentul WTA la 15 iunie 2026:



1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.090 puncte

2 (2). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.143

3 (3). Iga Swiatek (Polonia) 6.733

4 (4). Jessica Pegula (SUA) 6.056

5 (6). Mirra Andreeva (Rusia) 5.751

6 (5). Amanda Anisimova (SUA) 5.631

7 (7). Coco Gauff (SUA) 4.879

8 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 4.315

9 (9). Victoria Mboko (Canada) 3.670

10 (10). Karolina Muchova (Cehia) 3.388

11 (11). Belinda Bencic (Elveția) 3.385

12 (13). Marta Kostiuk (Ucraina) 3.157

13 (14). Linda Noskova (Cehia) 3.054

14 (15). Jasmine Paolini (Italia) 2.617

15 (16). Naomi Osaka (Japonia) 2.571

16 (17). Diana Șnaider (Rusia) 2.458

17 (19). Iva Jovic (SUA) 2.436

18 (18). Sorana Cîrstea (România) 2.415

19 (17). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 2.411

20 (20). Anna Kalinskaia (Rusia) 2.212

...

40 (38). Jaquline Cristian 1.324

107 (88). Elena-Gabriela Ruse 731

213 (208). Irina-Camelia Begu 352

258 (255). Miriam Bulgaru 277. (Agerpres)



