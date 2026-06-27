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Emma Răducanu, la un pas de OUT de la Wimbledon 2026! A abandonat antrenamentul și a anulat conferința de presă

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 27 Iun 2026
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Emma Răducanu / Foto Agerpres

Emma Răducanu a dat naștere unor serioase semne de întrebare despre participarea sa la Wimbledon 2026, după ce a încheiat prematur, sâmbătă, o ședință de antrenament. 

Participarea Emmei Răducanu la Wimbledon 2026 ridică numeroase semne de întrebare, după ce și-a încheiat prematur o ședință de antrenament. 

Noi speculații privind participarea Emmei Răducanu la Wimbledon 2026

Lidera tenisului feminin britanic avea programate două sesiuni de pregătire sâmbătă. Mai întâi s-a antrenat la Aorangi Park, după care a disputat un set de antrenament împotriva Anna Kalinskaya, pe Terenul 3.

Cu toate acestea, ședința de pregătire a fost întreruptă înainte de termen, alimentând speculațiile privind starea sa fizică înaintea debutului la Wimbledon, scrie Express.co.uk.

Momentul în care Emma Răducanu a oprit antrenamentul

Însă Emma Răducanu a ajuns să fie condusă cu 4-0, moment în care a făcut semn că vrea să oprească antrenamentul. Ea a părăsit terenul cu aproape zece minute înainte de încheierea sesiunii. Între timp, Anna Kalinskaya și-a continuat programul de pregătire.

Emma Răducanu a purtat o gheată medicală de protecție la începutul săptămânii de la Wimbledon 2026

Totul vine după ce au apărut informații conform cărora sportiva în vârstă de 23 de ani a fost văzută la începutul acestei săptămâni purtând o gheată medicală de protecție. Acestea au fost primele sale antrenamente organizate la baza de la Wimbledon de luni încoace. La ambele ședințe a avut glezna dreaptă bandajată.

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