Revenirea surorilor Williams la Wimbledon, incertă după înfrângerea la simplu a Serenei

Surorile Williams. Sursa foto: Instagram @venuswilliams

Serena Williams este incertă pentru proba de dublu de la Wimbledon, alături de sora sa Venus, după ce a suferit o ușoară accidentare la genunchiul drept în timpul meciului de simplu, potrivit impresarei sportivei.

Participarea Serenei Williams la proba feminină de dublu de la Wimbledon, alături de sora sa Venus, este incertă din cauza unei accidentări la genunchi, transmite DPA și Agerpres.

Jucătoarea în vârstă de 44 de ani şi-a făcut revenirea la simplu, după aproape patru ani de absenţă, marţi seară, fiind ovaţionată pe Terenul Central.

Williams a fost învinsă cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 de australianca Maya Joint, în vârstă de 20 de ani.

Serena Williams s-a accidentat la genunchiul drept

În timpul meciului, nimic nu a indicat că jucătoarea cu 23 de titluri de Mare Şlem s-ar fi accidentat, dar ea nu a participat la obişnuita conferinţa de presă de după meci, ci a făcut o scurtă declaraţie.

Jucătorii pot fi amendaţi dacă lipsesc de la conferinţe de presă, dar miercuri s-a dezvăluit că Williams a fost afectată fizic.

Într-un comunicat, Jill Smoller, impresara sportivei americane, a precizat: „Serena a suferit o uşoară accidentare la genunchiul drept spre sfârşitul primului set şi, prin urmare, a fost scutită de obligaţiile faţă de presă de către echipele medicale ale Wimbledon şi WTA. Ea a părăsit locaţia în acea noapte fără ajutor şi face tot ce poate pentru a fi pregătită pentru meciul de dublu programat mai târziu în această săptămână."

Serena şi Venus, a căror vârstă combinată este de 90 de ani, au obţinut un wild card pentru proba de dublu, aceasta fiind prima lor apariţie împreună la All England Club de când au câştigat al şaselea titlu, acum un deceniu.