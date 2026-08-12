Scrisoare tulburătoare a lui Messi după moartea tatălui său Jorge

Jucătorul argentinian Lionel Messi. Sursa foto: Agerpres

Superstarul argentinian Lionel Messi a distribuit o scrisoare emoţionantă pe o rețea socială, în urma morții tatălui său Jorge.

Jorge Messi a murit, la vârsta de 68 de ani, după o lungă maladie, iar Lionel pare că nu mai știe cum să-și continue viața, în urma tragicului eveniment din familia sa.

Superstarul argentinian a distribuit o scrisoare emoţionantă pe contul său de Instagram.

Scrisoarea lui Messi după moartea tatălui său Jorge

"Tată, încă nu-mi vine să cred că ai plecat. Încă nu realizez, sau mai degrabă, nu vreau să cred. Îmi este atât de greu să-mi imaginez că nu te voi mai vedea, că nu vom mai vorbi. Ştiu că sufereai şi că e mai bine aşa, dar ai plecat prea devreme. Încă aveam atât de multe de care să ne bucurăm împreună, a scris Lionel Messi, în scrisoarea sa.

Messi: "M-ai tot rugat să joc la ultima Cupă Mondială..."

"M-ai tot rugat să joc la ultima Cupă Mondială şi, cu câteva zile înainte de începerea ei, ai ajuns la cel mai rău moment. A fost prima dată când nu aveai de gând să fii la un turneu, dar mama mi-a spus că te vei însănătoşi şi că vei fi suficient de bine pentru a călători. Ţi-am spus că vom ajunge în finală, ca să poţi merge.

De fiecare dată când se termina un meci, aşteptam mesajul tău, în van. Atunci mi-am dat seama că situaţia era cu adevărat groaznică. Chiar şi aşa, mă tot gândeam să merg cât mai departe posibil, ca să-ţi dau timp să vezi un meci.

Am ajuns în finală, iar tu nu ai putut fi acolo. Voiam să o câştig ca să o pot lua acasă şi să-ţi arăt o cupă nouă. Nu am putut; picioarele mele pur şi simplu nu au mai suportat. De data aceasta am încercat să mă forţez peste limitele mele fizice, dar nu am putut. Nu m-am putut simţi bine niciun moment.

Când am ajuns, ai crezut că am pierdut finala la lovituri de departajare. Nu puteam vorbi despre nimic din ce se întâmplase. Nu te puteai bucura de nimic. Nu eram campioni, dar habar n-ai cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată, ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo şi să joc.

Îţi spun asta pentru că era singurul lucru despre care nu puteam vorbi, pentru că ştiai deja totul. Am vorbit în fiecare zi şi ne vedeam ori de câte ori îmi permitea programul", a scris Messi.

Messi: "Nu ştiu ce mă voi face fără tine"

"Nu ştiu ce mă voi face fără tine. Nu ştiu cum să continui. Eu doar am jucat fotbal şi acum am îndoieli serioase că voi mai putea continua mult timp. Ai fost alături de mine de la bun început, era atât de aproape de final. De ce nu ai putut rezista puţin mai mult şi am fi putut termina împreună?", mai scrie decarul argentinian.

Messi mai afirmă, în scrisoarea sa, că tatăl său Jorge a pus întotdeauna familia pe primul loc şi i-a fost mereu alături, de la primii săi paşi în fotbal.

Messi: "Ştiu că fericirea ta venea din faptul că îţi vedeai familia împlinită"

"Ştiu că fericirea ta venea din faptul că îţi vedeai familia împlinită, soţia, copiii şi, mai presus de toate, fără ca ceilalţi să afle, văzându-mă jucând...

Aşa a fost mereu de când eram mic. Mă duceai la fiecare antrenament imediat ce ajungeai acasă de la serviciu. Mama mă ducea la multe dintre ele pentru că erai la serviciu.

Bineînţeles, nu ai ratat niciun meci. Cât de mult ai suferit uitându-te la mine şi cât de mult ţi-a plăcut, chiar dacă nu m-ai copleşit niciodată cu laude.

Ai fost un tată, un prieten şi un agent. Ai fost întotdeauna persoana care trebuia să fii în fiecare situaţie şi nu ai greşit niciodată cu nimic. În ciuda unor dezacorduri sau certuri, ai avut întotdeauna dreptate. În cele din urmă, lucrurile au ieşit întotdeauna aşa cum ai spus că vor ieşi.

Îmi va fi foarte dor de tine, dar vei fi mereu alături de mine, mai ales în creşterea copiilor mei, pentru că îi educ şi îi cresc aşa cum ai făcut şi tu cu mine.

Odihneşte-te în pace şi veghează asupra noastră de sus, aşa cum ai făcut şi aici. Îţi mulţumesc pentru tot", mai scrie Lionel Messi în finalul scrisorii sale.

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